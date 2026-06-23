QINGDAO, China, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ --Hisense, eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte weltweit, vermittelt Fußballfans auf der ganzen Welt seine Vision „Innovating a Brighter Life" durch LED-Anzeigen am Spielfeldrand bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026.

Die Botschaften, die während der gesamten Turnierspiele gezeigt und von Millionen Zuschauern in den Stadien sowie Milliarden Zuschauern weltweit gesehen werden, unterstreichen das Engagement von Hisense für die Entwicklung von Technologien, die den Alltag bereichern. Zu den prominentesten Botschaften zählen „Innovating a Brighter Life" und „The Origin of RGB MiniLED TV", die die Markenvision des Unternehmens und seine Führungsrolle bei der Entwicklung von Display-Innovationen der nächsten Generation bekräftigen.

Während das weltweit größte Fußballturnier stattfindet, rückt Hisense seinen Flaggschiff-Fernseher UXS RGB MiniLED TV in den Mittelpunkt, der mit bahnbrechender RGB-MiniLED-Technologie ausgestattet ist und außergewöhnliche Farbgenauigkeit, Helligkeit und Kontrast bietet. Der UXS RGB MiniLED TV wurde entwickelt, um den Fans jeden Moment auf dem Spielfeld näherzubringen, und schafft ein noch intensiveres und lebensechteres Seherlebnis für Sport, Unterhaltung und Gaming.

Neben seinen Innovationen im Bereich Fernseher präsentiert Hisense auch sein umfassendes Smart-Living-Ökosystem. Die Botschaft „Hisense Laser-TV, weltweit die Nr. 1" hebt den preisgekrönten L9Q Laser-TV hervor, der ein Fernseherlebnis auf einem extrem großen Bildschirm bietet und die Atmosphäre des Stadions ins eigene Zuhause bringt. „Hisense Fridge, Smart Cooling, Fresh Living" spiegelt die Innovation wider, die hinter den Kühlschränken der PureFlat Smart-Serie steckt. Diese wurden entwickelt, um Lebensmittel länger frisch zu halten und den modernen Lebensstil von Familien zu unterstützen. Unter dem Motto „Hisense Aircon, Better Air, Hisense Care" wird die Air Master-Klimaanlage vorgestellt, die durch fortschrittliche Luftmanagement-Technologien eine intelligente Klimaregelung und verbesserten Raumkomfort bietet.

Zusammen spiegeln diese Flaggschiff-Innovationen wider, wie Hisense weiterhin technologischen Fortschritt mit alltäglichen Erfahrungen in den Bereichen Display, Unterhaltung und Smart-Home-Leben verbindet. Durch seine Präsenz am Spielfeldrand bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 bringt Hisense das Motto „Innovating a Brighter Life" einem weltweiten Publikum näher und zeigt, wie sinnvolle Innovationen die Art und Weise verbessern können, wie Menschen fernsehen, leben und miteinander in Verbindung treten.

Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im Segment der TV-Geräte mit einer Größe von 100 Zoll und mehr (2023-2026Q1). Als The Origin of RGB MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der RGB MiniLED-Innovation der nächsten Generation. Als offizieller Sponsor des FIFA World Cup 2026TM engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen.

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Die Cloudflare Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 218,4USD auf NYSE (23. Juni 2026, 00:40 Uhr) gehandelt.