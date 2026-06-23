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    Envision Energy stellt auf der VivaTech den Bericht zu den Netto-Null-Maßnahmen für 2026 vor - Wegbereiter für zukünftige Energiesysteme für den Wohlstand der Zivilisation

    PARIS, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen für grüne Technologien, stellte auf der VivaTech – einer der größten und einflussreichsten Innovationsveranstaltungen Europas – seinen Net Zero Action Report 2026 vor. Der Bericht verdeutlicht, wie die Konvergenz von Energie und künstlicher Intelligenz industrielle Systeme und selbst die Grundlagen der modernen Zivilisation rasch neu gestaltet.

    Damit veröffentlicht Envision bereits im sechsten Jahr in Folge seinen Net Zero Action Report. Die diesjährige Ausgabe betont, dass die Zukunft der Infrastruktur auf einem neuartigen Energiesystem beruhen wird, das Energie, Speicherung, Netze, Rechenleistung und Intelligenz integriert und das Rückgrat des KI-getriebenen Industriezeitalters bildet.

    „Bei einer wirklich transformativen Energiewende geht es nicht nur darum, alte Energiequellen zu ersetzen. Es geht darum, eine neue Generation zivilisatorischer Infrastruktur zu schaffen, die nachhaltigen Wohlstand im Zeitalter der KI ermöglicht", sagte Lei Zhang, Gründer und CEO von Envision. „Energie ist nicht nur die Grundlage der KI – sie ist das Lebenselixier der Intelligenz. Da Energiesysteme zur Kerninfrastruktur des Zeitalters der Intelligenz werden, können wir nur durch die Lösung eines lückenlosen Energiemanagements für die intelligente Produktion die reichlich vorhandene, zuverlässige und nachhaltige Energie bereitstellen, die für die nächste, von KI getriebene industrielle Revolution erforderlich ist."

    Wegweisende KI-Energiesysteme in der Praxis

    Im vergangenen Jahr hat Envision die Innovation bei Energiesystemen der nächsten Generation weiter vorangetrieben und Pionierarbeit bei den sogenannten KI-Energiesystemen geleistet. Diese Integration ermöglicht eine einzigartige Effizienz: Sie maximiert den Wert jeder Einheit grünen Stroms, optimiert Rechenlasten und stimmt begrenzte Stromkapazitäten auf den schnell wachsenden Bedarf an GPUs ab.

    Im Chifeng Net Zero Industrial Park hat Envision dieses Modell bereits im Betrieb demonstriert. Aufbauend auf einem 2-GW-Stromversorgungssystem, das zu 100 % aus erneuerbaren Energien gespeist wird, nutzt das Unternehmen EnOS und sein „Energy Foundation Model", um Windkraft, Solarenergie, Speicherkapazitäten, Rechenlasten und die Produktion von grünem Wasserstoff in Echtzeit zu koordinieren. In Zusammenarbeit mit Tencent wird das AI Power System zudem zur Optimierung der Planung von KI-Rechenlasten eingesetzt, wobei der Rechenbedarf dynamisch an die Verfügbarkeit erneuerbarer Energie angepasst wird.

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    Envision Energy stellt auf der VivaTech den Bericht zu den Netto-Null-Maßnahmen für 2026 vor - Wegbereiter für zukünftige Energiesysteme für den Wohlstand der Zivilisation PARIS, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ - Envision Energy, ein weltweit führendes Unternehmen für grüne Technologien, stellte auf der VivaTech – einer der größten und einflussreichsten Innovationsveranstaltungen Europas – seinen Net Zero Action Report …
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