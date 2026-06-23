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    Beelink 2026

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    Mega-Sale am Amazon Prime Day - Bis zu 20 % Rabatt

    SHENZHEN, China, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Beelink, eine Marke, deren DNA von „leisem Betrieb bei kompromissloser Leistung" geprägt ist, nimmt vom 23. bis 26. Juni an der Amazon Prime Day-Aktion 2026 teil und bietet bis zu 20 % Rabatt auf eine große Auswahl an Mini-PCs, NAS-Systemen und Zubehör.

    Beelink 2026 Amazon Prime Day Mega Sale

    GT-Serie | Erstklassige Leistung für KI und Gaming

    Die GT-Serie wurde speziell für Kreative, Entwickler und Gamer entwickelt und vereint leistungsfähige Prozessoren mit fortschrittlicher Kühlung in einem kompakten Formfaktor. Die GTi-Modelle unterstützen den direkten Anschluss an GPUs der Desktop-Klasse, während das GTR9 Pro mit AMD Ryzen AI Max+ 395 Leistung auf Workstation-Niveau und KI-Beschleunigung bietet.

    SE-Serie | Produktivität und Leistung im Alltag

    Die SE-Serie kombiniert kompaktes Design mit leistungsstarker Rechenleistung. Die Modellpalette reicht vom Einstiegsmodell SER3 für Büroaufgaben bis hin zum SER5 und SER5 Max für die Erstellung von Inhalten und leichtes Gaming. Der SER8 bietet einen leistungsstärkeren Prozessor, USB4-Konnektivität und Vapor-Chamber-Kühlung für Produktivität, Gaming und KI-Anwendungen.

    EQ-Serie | Effiziente Büro-Computer

    Die EQ-Serie wurde für Privat- und Büroanwender entwickelt und unterstützt zwei 4K-Displays, schnelle Netzwerkverbindungen und effizientes Multitasking. Das integrierte Netzteil trägt zu einem aufgeräumten Arbeitsplatz bei.

    Mini S-Serie | Erschwingliche Computer für den Alltag

    Angetrieben von Prozessoren mit geringem Stromverbrauch bietet die Mini S-Serie eine kompakte und kostengünstige Lösung für Büroproduktivität und Home-Entertainment. Sowohl der Mini S12 als auch der Mini S12 Pro verfügen über 2,5G-Ethernet für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke.

    ME-Serie | NAS und Speicher mit großer Kapazität

    Die ME-Serie ist für speicherintensive Arbeitslasten ausgelegt und bietet Erweiterung um mehrere Laufwerke, Dual-LAN-Vernetzung sowie zuverlässigen 24/7-Betrieb. Ausgewählte Modelle verfügen zusätzlich über Intel Core- oder AMD Ryzen-Plattformen, 10-Gb-Ethernet und Hochgeschwindigkeitsschnittstellen für professionelles Datenmanagement.

    EX-Serie | Erweiterung und Konnektivität

    Die EX-Serie von Beelink erweitert Mini-PCs und Laptops um Speichererweiterungsmöglichkeiten und zusätzliche Anschlussmöglichkeiten. Der Mate mini ist speziell auf den Apple Mac mini zugeschnitten, während der Mate Pro – der unter anderem 96-W-PD-Ladefunktion, Sprachkommunikation und einen integrierten Bluetooth-Lautsprecher bietet – für Laptop-Nutzer konzipiert ist.

    Von alltäglicher Produktivität und Home-Entertainment bis hin zu KI-Anwendungen und professionellem Speicher bietet Beelink kompakte Lösungen für ein breites Spektrum an Nutzern. Alle Beelink-Mini-PCs verfügen über eine dreijährige Garantie. Prime-Day-Rabatte sind über Amazon und den offiziellen Beelink-Shop erhältlich.

    USA: https://www.amazon.com/s?me=ABXLJKP5YHZSK&marketplaceID=ATVPDKIKX0DER
    CA: https://www.amazon.ca/s?me=ABXLJKP5YHZSK&marketplaceID=A2EUQ1WTGCTBG2
    UK: https://www.amazon.co.uk/s?me=AXH2SW380BDWO&marketplaceID=A1F83G8C2ARO7P
    DE: https://www.amazon.de/s?me=AXH2SW380BDWO&marketplaceID=A1PA6795UKMFR9
    FR: https://www.amazon.fr/s?me=AXH2SW380BDWO&marketplaceID=A13V1IB3VIYZZH
    IT: https://www.amazon.it/s?me=AXH2SW380BDWO&marketplaceID=APJ6JRA9NG5V4
    ES: https://www.amazon.es/s?me=AXH2SW380BDWO&marketplaceID=A1RKKUPIHCS9HS

    Beelink EX Offizieller Shop:https://www.amazon.com/s?ie=UTF8&marketplaceID=ATVPDKIKX0DER&me=A2SM7ATCACTY78

    Offizielle Beelink-Website:https://www.bee-link.com/

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/beelink-2026-mega-sale-am-amazon-prime-day--bis-zu-20--rabatt-302807053.html






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