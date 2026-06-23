Nordex startet durch! thyssenkrupp nucera mit Umsatzeinbruch! dynaCERT Aktie mit Kaufchance!
Nordex scheint die Konsolidierung beendet zu haben. Nach einer scharfen Korrektur hat die Aktie des Windkraftturbinenherstellers in den vergangenen Wochen wieder kräftig zulegen können. Gestern sorgten Aufträge aus den USA für neue Impulse. Auf eine …
Foto: esg-aktien.de
Nordex scheint die Konsolidierung beendet zu haben. Nach einer scharfen Korrektur hat die Aktie des Windkraftturbinenherstellers in den vergangenen Wochen wieder kräftig zulegen können. Gestern sorgten Aufträge aus den USA für neue Impulse. Auf eine deutliche Kurserholung durch neue Aufträge könnten Anleger auch bei dynaCERT spekulieren. Die Aktie des Cleantech-Unternehmens hat in den vergangenen Wochen deutlich korrigiert. Das deutsche Management hat sich in den vergangenen Monaten auf die Serienproduktion und den Vertrieb fokussiert. Dies sollte im zweiten Halbjahr Früchte tragen. Analysten sind jedenfalls bullisch. Auch bei thyssenkrupp nucera gibt es eine Kaufempfehlung. Allerdings hat der jüngste Quartalsbericht eher für Ernüchterung gesorgt. Der Auftragseingang war zwar positiv, aber der Umsatzeinbruch durchaus dramatisch.
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