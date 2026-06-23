Nordex startet durch! thyssenkrupp nucera mit Umsatzeinbruch! dynaCERT Aktie mit Kaufchance! Nordex scheint die Konsolidierung beendet zu haben. Nach einer scharfen Korrektur hat die Aktie des Windkraftturbinenherstellers in den vergangenen Wochen wieder kräftig zulegen können. Gestern sorgten Aufträge aus den USA für neue Impulse. Auf eine …



