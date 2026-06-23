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    Der LiberNovo Prime Sale startet am 23. Juni in vollem Umfang

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    Komplettes Stuhlsortiment und Zubehör, bis zu 49 % Rabatt

    Das limitierte „Omni Premium Bundle“ ist das Highlight eines Flash-Sales in der EU und im Vereinigten Königreich, der vom 23. Juni bis zum 11. Juli stattfindet und mit gestaffelten Geschenken, einem Glücksrad sowie dreifachen Treuepunkten aufwartet.

     

    HONGKONG, HK / ACCESS Newswire / 22. Juni 2026 / LiberNovo startet einen seiner größten Sales des Jahres. Vom 23. Juni bis zum 11. Juli ist das gesamte Sortiment in der EU und im Vereinigten Königreich mit Rabatten von bis zu 49 % im Angebot. Das Highlight ist das Omni Premium Bundle: ein limitierter Flash-Sale-Preis für den Original-Omni ab 939 € (869 £) mit bis zu 49 % Rabatt – der Stuhl, mit dem alles begann, erhältlich nur solange der Vorrat reicht. Auch Zubehör und das übrige Sortiment sind zu Prime-Sale-Preisen erhältlich – damit ist jetzt der beste Zeitpunkt des Jahres, um sich Ihr komplettes Setup zusammenzustellen.

     

     

    Jeder LiberNovo-Stuhl basiert auf dem weltweit ersten dynamischen ergonomischen Design. Eine flexible Rückenlehne biegt sich und bewegt sich mit Ihnen mit, wenn Sie sich verschieben, zurücklehnen und die Position wechseln, sodass die Stütze Ihrem Körper folgt, anstatt Sie in einer Haltung festzuhalten. Eine motorisierte Lendenwirbelstütze, die über Tasten an der Armlehne gesteuert wird, sorgt für eine Dehnung im Lendenbereich, die nach langen Stunden Verspannungen im unteren Rücken lindert. Das ist das Markenversprechen in einem Satz: „Support by Motion, Defined by Comfort“.

     

    Zu den Preisvorteilen kommen drei Prime-Sale-Vorteile hinzu:

     

    • Gestaffeltes Geschenk beim Kauf. Bei einem Einkauf von mindestens 1.000 € in der EU oder mindestens 900 £ im Vereinigten Königreich für einen teilnahmeberechtigten LiberNovo Omni-Stuhl erhalten Sie einen kostenlosen Akku oder ein Fußstützenkissen. (Gilt nur für Stühle; Zubehör ist ausgeschlossen.)
    • Glücksrad. Geben Sie eine Bestellung im Wert von mindestens 900 € in der EU oder mindestens 800 £ im Vereinigten Königreich auf und geben Sie anschließend Ihre E-Mail-Adresse und Bestellnummer ein, um das Rad zu drehen. Die Preise reichen von gestaffelten Geschenkpaketen bis hin zu einem kostenlosen Stuhl, einer kostenlosen Fußstütze, einem Ersatzakku, einem Kühlkissen und Rabattgutscheinen.
    • Dreifache Treuepunkte. LiberNovo-Mitglieder sammeln bei jeder Bestellung während der Aktion dreifache Punkte.

     

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    IRW Press
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    Verfasst von IRW Press
    Der LiberNovo Prime Sale startet am 23. Juni in vollem Umfang Komplettes Stuhlsortiment und Zubehör, bis zu 49 % Rabatt Das limitierte „Omni Premium Bundle“ ist das Highlight eines Flash-Sales in der EU und im Vereinigten Königreich, der vom 23. Juni bis zum 11. Juli stattfindet und mit gestaffelten Geschenken, einem Glücksrad sowie dreifachen Treuepunkten …
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