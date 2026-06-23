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    Drohnen über Moskau, Trump droht erneut Iran! Startet Lahontan Gold jetzt die Mega-Rally?

    Die globalen Krisenherde brennen weiter lichterloh und halten die Weltmärkte und auch die Börsen in Atem. Ein massiver Drohnenangriff auf Moskau legt den Flugverkehr lahm und versetzt die russische Hauptstadt in einen absoluten Ausnahmezustand. …

    Drohnen über Moskau, Trump droht erneut Iran! Startet Lahontan Gold jetzt die Mega-Rally?
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die globalen Krisenherde brennen weiter lichterloh und halten die Weltmärkte und auch die Börsen in Atem. Ein massiver Drohnenangriff auf Moskau legt den Flugverkehr lahm und versetzt die russische Hauptstadt in einen absoluten Ausnahmezustand. Gleichzeitig drohen die zarten Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz zu platzen, nachdem scharfe Drohungen von Donald Trump die geopolitischen Spannungen ins Unerträgliche steigern. In solch aufgewühlten, von Konflikten geprägten Zeiten, suchen Anleger meist nach einem sicheren Hafen. Genau hier rückt Gold wieder als ultimative Krisenwährung und verlässliche Depotabsicherung in den Fokus. Wer sein Portfolio jetzt clever ausrichten möchte, findet in aufstrebenden Unternehmen wie z. B. einer Lahontan Gold eine spannende Beimischung. Das Unternehmen glänzt nicht nur mit gut ausgestatteten Finanzen in einer bergbaufreundlichen Top-Region, sondern steht auch charttechnisch möglicherweise vor einem gewaltigen Sprung. Möglicherweise sogar vor einem 100-Prozenter. Lassen Sie uns gemeinsam in diese Chance eintauchen.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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