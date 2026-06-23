Drohnen über Moskau, Trump droht erneut Iran! Startet Lahontan Gold jetzt die Mega-Rally? Die globalen Krisenherde brennen weiter lichterloh und halten die Weltmärkte und auch die Börsen in Atem. Ein massiver Drohnenangriff auf Moskau legt den Flugverkehr lahm und versetzt die russische Hauptstadt in einen absoluten Ausnahmezustand. …



