Absturz oder Einstiegschance? Die ungeschminkte Wahrheit über BMW, das Chart-Highlight Aixtron und Strategic Resources, ein Rohstoff-Geheimtipp!

Die Aktienmärkte zeigen derzeit ihr verrücktestes Gesicht. Während etablierte deutsche Auto-Konzerne wie BMW unter einer drückenden Absatzkrise leiden und händeringend nach Auswegen suchen, surfen Technologie-Zulieferer wie Aixtron auf der …



