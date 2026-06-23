Bundesverfassungsgericht verhandelt über den Rundfunkbeitrag

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht verhandelt am Dienstag (10 Uhr) über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. ARD und ZDF hatten im November 2024 in Karlsruhe Verfassungsbeschwerden eingereicht, nachdem die Länder eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags trotz entsprechender Empfehlung der zuständigen Kommission nicht umgesetzt hatten. Ein Urteil wird erst einige Monate nach der Verhandlung erwartet.

Die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) hatte empfohlen, den Rundfunkbeitrag zum 1. Januar 2025 um 58 Cent auf 18,94 Euro im Monat anzuheben. Die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten beschlossen aber stattdessen, den Beitrag 2025 und 2026 bei 18,36 Euro zu belassen. Mehrere Länder begründeten das damit, dass die Sender zunächst Reformen umsetzen und Einsparmöglichkeiten ausschöpfen sollten.