🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Patientenbeauftragter bei Organspende für Widerspruchslösung

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwartze wirbt vor Bundestagsdebatte für Widerspruch
    • Alle Volljährigen gelten ohne aktiven Widerspruch
    • Erleichtert Patientenwillen und entlastet Angehörige
    Patientenbeauftragter bei Organspende für Widerspruchslösung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Vor der anstehenden Bundestagsdebatte über die Organspende wirbt der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan Schwartze, für die sogenannte Widerspruchslösung. Dabei würden automatisch alle einwilligungsfähigen Volljährigen als Organspender gelten, die nicht aktiv widersprochen haben. Alle bisherigen Bemühungen hätten "zu keinem Anstieg der verfügbaren Organe oder der Registereinträge geführt", erklärte der SPD-Politiker in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Mit der Widerspruchsregelung wird niemand zur Organspende verpflichtet oder gar gezwungen."

    Der Bundestag debattiert am Donnerstag darüber. Die Widerspruchslösung wird von einer fraktionsübergreifenden Gruppe Abgeordneter gefordert - während eine andere Gruppe sich strikt dagegenstellt.

    Bundesärztekammer-Präsident Klaus Reinhardt bekräftigte seine Unterstützung für die Widerspruchslösung und führte auch organisatorische Gründe an: "Organspenden können heute häufig nicht realisiert werden, weil keine dokumentierte Willensäußerung vorliegt", sagte er. Die Widerspruchslösung könne dazu beitragen, "die Umsetzung des Patientenwillens zu erleichtern und Angehörige in schwierigen Entscheidungssituationen zu entlasten"./and/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Patientenbeauftragter bei Organspende für Widerspruchslösung Vor der anstehenden Bundestagsdebatte über die Organspende wirbt der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Stefan Schwartze, für die sogenannte Widerspruchslösung. Dabei würden automatisch alle einwilligungsfähigen Volljährigen als Organspender …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     