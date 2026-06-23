Termine am 23. Juni 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. Juni ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 5/26 10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung 10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung 10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung 13:00 DEU: Stratec, Hauptversammlung 22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen

TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Geschäftsklima 6/26

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/26

09:15 FRA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 ESP: Handelsbilanz 4/26

10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid

14:15 USA: ADP-Beschäftigung (wöchentlich)

15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 6/26 (1. Veröffentlichung)

SONSTIGE TERMINE

DEU: Kapitalmarktkonferenz 2026 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt am Main Die Konferenz informiert über die Entwicklungen und Risiken des Finanzmarkts. Darüber hinaus nimmt sie die Zukunft der Kapitalmärkte in den Blick.

DEU: Fortsetzung Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin U.a. auch mit Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) + 09.25 Re­de Bun­des­kanz­ler Fried­rich Merz (CDU)

+ 10.20 Podiumsdiskussion «Pra­xis-Check High Tech Agen­da - Von der Pla­nung zur Um­set­zung» u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

DEU: Intersolar, München



09:00 DEU: Jahreskongress des Verbands für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e.V. (vedec) zum Thema Wärmewende, Berlin

10:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M. Bei einem Pressegespräch in Frankfurt soll eine Zwischenbilanz zur Lage der europäischen Banken und Finanzmärkte gezogen und Forderungen zum Abbau regulatorischer Hürden vorgestellt werden.

SGP: 25. Weltwasserstoffkonferenz (WHEC), Singapore

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