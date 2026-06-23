AfD legt zu, SPD auch

BERLIN/NEUBRANDENBURG (dpa-AFX) - Ein Vierteljahr vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern liegt die AfD einer Insa-Umfrage zufolge weiterhin klar in Führung. Die Rechtsaußenpartei legte gegenüber der letzten Befragung des Instituts von vor drei Monaten um einen Punkt auf 35 Prozent zu, die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig um zwei Punkte auf 28 Prozent, wie der Neubrandenburger "Nordkurier" als Auftraggeber der Umfrage mitteilte.

Die CDU büßte demnach an Rückhalt ein und rutschte auf 10 Prozent (minus zwei). Die Linke verbesserte sich auf 11 Prozent (plus eins). Das BSW könnte mit 6 Prozent (plus eins) auf einen Einzug in den Landtag hoffen. Grüne (4) und FDP (3) wären nach dieser Umfrage derzeit nicht mehr im Parlament vertreten.