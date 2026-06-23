🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    77 Aufrufe 77 0 Kommentare 0 Kommentare

    Pressestimmen zum Aus des britischen Premierministers

    Für Sie zusammengefasst
    • Keir Starmer gibt nach Krise seinen Rücktritt bekannt
    • Andy Burnham gilt als Favorit für das Amt
    • Starmer bleibt bis zur Benennung eines Nachfolgers
    Pressestimmen zum Aus des britischen Premierministers
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LONDON (dpa-AFX) - Nach einer monatelangen Regierungskrise hat der britische Premierminister Keir Starmer seinen Rücktritt angekündigt. Der 63-Jährige gab den Vorsitz der Labour-Partei auf und bleibt nur noch so lange Regierungschef, bis ein Nachfolger gefunden ist. Der frühere Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, steht als haushoher Favorit bereit. Das schreibt die britische Presse zum politischen Beben in Westminster.

    "Daily Mail": "Messias ohne Mandat. Andy Burnham wird voraussichtlich in den nächsten drei Wochen Premierminister werden - trotz des schwächsten Mandats in der britischen Politikgeschichte."

    "The Times": "Burnham greift nach der Macht. Der erst kürzlich vereidigte Abgeordnete könnte bereits nächsten Monat Premierminister werden, nachdem Starmer den Wunsch nach Veränderung "mit Fassung" akzeptiert und seinen Rücktritt erklärt hat."

    "The Sun": "Burnhams Coup um die Nummer 10 (Downing Street). Andy Burnham könnte am Vorabend des WM-Finales Premierminister werden - obwohl er nicht Teil von Labours Wahlsieg vor zwei Jahren war."

    "Daily Star": "König des Nordens und des Südens. Der "König des Nordens", Andy Burnham, wurde gestern in Westminster wie ein Held empfangen."

    "Daily Mirror": "Die Zeit ist abgelaufen. Er stellte sich Trump entgegen, holte eine halbe Million Kinder aus der Armut und schützte Arbeitnehmer und Mieter. Doch die Misserfolge waren unübersehbar - und wurden in unserer wütenden, gespaltenen Welt noch verstärkt. Am Ende gab ein anständiger Mann in einer nahezu unmöglichen Aufgabe sein Bestes."

    "The Daily Telegraph": "Burnham steht vor der Krönung. Der "König des Nordens" soll innerhalb weniger Wochen Premierminister werden."

    "The Guardian": "Starmer zieht sich zurück . während Burnham die Gelegenheit ergreift. Keir Starmer beugte sich gestern schließlich dem enormen Druck und trat zurück."

    "Financial Times": "Starmers Abgang macht den Weg für Burnham frei. Der Labour-Politiker steht kurz davor, innerhalb eines Jahrzehnts der siebte Premierminister zu werden."/mj/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimmen zum Aus des britischen Premierministers Nach einer monatelangen Regierungskrise hat der britische Premierminister Keir Starmer seinen Rücktritt angekündigt. Der 63-Jährige gab den Vorsitz der Labour-Partei auf und bleibt nur noch so lange Regierungschef, bis ein Nachfolger gefunden ist. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     