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    Grünen-Chef Banaszak sieht Merz auf 'sozialpolitischem Irrweg'

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz will Sozialgesetze zur Entlastung der Kommunen
    • Grüne warnen vor höheren Kosten durch Kürzungen
    • Banaszak warnt vor Verschärfung von Kinderarmut
    Grünen-Chef Banaszak sieht Merz auf 'sozialpolitischem Irrweg'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Ein Vorstoß von Kanzler Friedrich Merz (CDU) zu Einsparungen in Sozialprogrammen stößt auf scharfe Kritik bei den Grünen. "Jede notwendige Unterstützung, die ausbleibt, wird uns doch später doppelt und dreifach so viel kosten", sagte Grünen-Chef Felix Banaszak der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

    Die Kommunen sollen nach Ansicht von Friedrich Merz durch Kostensenkungen bei bestimmten Sozialgesetzen entlastet werden. Es gehe um vier große Gesetze, sagte Merz, der drei davon konkret benannte: das Unterhaltsvorschussgesetz, das Jugendhilfegesetz und die Eingliederungshilfe, die behinderten Menschen zugutekommt. Der Kanzler hofft auf eine Einigung dazu mit den Ländern noch in dieser Woche, um die Kommunen finanziell zu entlasten.

    "Wer beim Unterhaltsvorschuss kürzt, spart nicht im Haushalt, sondern bei den Chancen von Kindern", erklärte Banaszak. "Statt Alleinerziehende im Stich zu lassen, sollte die Bundesregierung dafür sorgen, dass säumige Unterhaltspflichtige ihrer Verantwortung nachkommen. Kinderarmut zu verschärfen, ist keine Haushaltspolitik, sondern ein sozialpolitischer Irrweg." Auch die Jugendhilfe dürfe nicht weiter zusammengestrichen werden.

    Stattdessen solle Merz die Frage beantworten, was er dagegen tun wolle, dass fast drei Millionen junger Menschen in Deutschland ohne Berufsabschluss dastünden, sagte Banaszak./hrz/DP/zb






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