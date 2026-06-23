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    Kleinunternehmer kürzen Gehalt, statt Kredit aufzunehmen

    Für Sie zusammengefasst
    • 46 Prozent kürzten Gehalt, bei Gründern 71 Prozent
    • 45 Prozent haben nie externe Finanzierung genutzt
    • 77 Prozent stolz auf Unabhängigkeit, 33 Prozent Angst
    Kleinunternehmer kürzen Gehalt, statt Kredit aufzunehmen
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Wenn das Geld knapp wird, schnallen Kleinunternehmer in Deutschland und anderen europäischen Ländern lieber den eigenen Gürtel enger, anstatt sich frisches Kapital von außen zu besorgen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Finanzdienstleisters Qonto, für die im Frühjahr 2026 knapp 1.700 Firmeninhaber in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien befragt wurden.

    Der persönliche Preis für die Unabhängigkeit

    Fast die Hälfte (46 Prozent) der Solo-Selbstständigen und Kleinstunternehmen hat in den vergangenen zwölf Monaten das eigene Gehalt gekürzt oder gar komplett ausgesetzt, um den Geschäftsbetrieb am Laufen zu halten. Deutschland liegt bei diesem Wert exakt im Durchschnitt. Besonders hart trifft es Gründerinnen und Gründer in der Anfangsphase: Bei Unternehmen, die erst sechs bis zwölf Monate am Markt sind, klettert dieser Anteil auf 71 Prozent.

    45 Prozent der befragten europäischen Unternehmen haben noch nie auf eine externe Finanzierung zurückgegriffen. In Deutschland und Spanien ist dieser "Abstinenzwert" mit jeweils 50 Prozent am höchsten.

    Das Stigma der Schulden

    Die Finanzierungslücke sei nicht nur auf mangelnde Angebote zurückzuführen, sondern habe tiefgreifende kulturelle und psychologische Ursachen, heißt es in der Studie. "Schulden sind oft mit Scham besetzt und gelten als Makel."

    Der Untersuchung zufolge sehen 36 Prozent der Kleinunternehmer die Aufnahme von Fremdkapital als klares Zeichen für eine schlechte finanzielle Unternehmensführung an. In Deutschland beträgt dieser Wert 27 Prozent, in Frankreich ist er mit 41 Prozent am höchsten. Bei der Vermeidung des Kredits spielt die Angst vor Kontrollverlust eine wesentliche Rolle: Ein Drittel der Befragten (33 Prozent) fürchtet, durch externe Geldgeber in ihrer Entscheidungsfreiheit eingeschränkt zu werden.

    Dahinter verbirgt sich ein starkes Unabhängigkeitsstreben. 77 Prozent der Befragten sagen, wie stolz sie darauf seien, ihr Unternehmen gänzlich ohne Hilfe von außen zu führen. In Deutschland geben 62 Prozent der Unternehmen ohne Finanzierung schlichtweg an, keinen Bedarf für Kredite zu sehen - der höchste Wert im Vergleich der vier EU-Länder./chd/DP/zb







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    Kleinunternehmer kürzen Gehalt, statt Kredit aufzunehmen Wenn das Geld knapp wird, schnallen Kleinunternehmer in Deutschland und anderen europäischen Ländern lieber den eigenen Gürtel enger, anstatt sich frisches Kapital von außen zu besorgen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Finanzdienstleisters …
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