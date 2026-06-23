Google-Schock: Nobelpreisträger weg – größter Market-Cap-Crash aller Zeiten

Laut Dow Jones Market Data verlor die Google-Muttergesellschaft Alphabet 225 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Dies sei der größte Einbruch der Marktkapitalisierung von Alphabet an einem einzigen Tag gewesen.

Der Verlust eines einzelnen KI-Forschers hat an der Börse für ein Beben gesorgt. Die Alphabet-Aktie verlor am Montag mehr als 5 Prozent und schloss bei 348,78 US-Dollar. Nach Börsenschluss ging es noch einmal um ein Prozent auf 345,30 US-Dollar nach unten. Es war der stärkste Tagesverlust seit mehr als einem Jahr, berichtet Barron's.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auslöser ist John Jumper. Der Nobelpreisträger und Senior Research Scientist verlässt Google DeepMind nach neun Jahren, um zum KI-Start-up Anthropic zu wechseln. Brisant daran ist, dass DeepMind als Rückgrat von Googles fortgeschrittenen KI-Modellen gilt. Jumper war an der Entwicklung von AlphaFold beteiligt, einem System zur Vorhersage von Proteinstrukturen.

Für Anleger ist der Abgang mehr als nur eine Personalie. Kurz zuvor hatte bereits Noam Shazeer, Vice President of Engineering bei Google und Schlüsselfigur im Gemini-Team, seinen Wechsel zu OpenAI angekündigt. Damit wächst die Angst, dass Alphabet im Wettbewerb um die besten KI-Experten ins Hintertreffen gerät.

Wedbush-Analyst Dan Ives wertet Jumpers Wechsel als schweren Verlust für Google. Gil Luria, Analyst bei D.A. Davidson, sieht die Abgänge von Shazeer und Jumper als Warnsignal im "Talentkrieg" der KI-Branche.

Dieser wird immer teurer: Big Tech, Anthropic und OpenAI buhlen um Spitzenforscher, und die Vergütungspakete reichen laut Barron’s inzwischen in die Hunderte Millionen. Hinzu kommt der Wettbewerb um Investoren, da Anthropic und OpenAI Börsengänge planen.

Spannend: Selbst Berkshire Hathaway wirkt nach dem Kursrutsch von Alphabet nicht mehr wie der große Schnäppchenjäger. Die Alphabet-Aktie notiert inzwischen nämlich unter den Preisen, die Berkshire Anfang des Monats für milliardenschwere Aktienpakete gezahlt hat.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,99 % und einem Kurs von 349,7EUR auf Nasdaq (23. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.





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