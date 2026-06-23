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    DAX-FLASH

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    Erneuter Rückschlag erwartet - Gewinnmitnahmen in Japan und Südkorea

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax schwankt um die Marke von 25.000 Punkten
    • Broker IG taxierte Dax bei 24.967 Punkten
    • Gewinnmitnahmen in Asien drücken Dax wieder
    DAX-FLASH - Erneuter Rückschlag erwartet - Gewinnmitnahmen in Japan und Südkorea
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax bleibt auf Schlingerkurs um die runde Marke von 25.000 Punkten. Am Dienstag taxierte der Broker IG den deutschen Leitindex rund drei Stunden vor dem Xetra-Start mit 24.967 Punkten wieder darunter - rund 0,7 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Vortag. Zum Wochenstart war der Dax zeitweise noch auf 25.176 Punkte gestiegen.

    Am Morgen nehmen Gewinnmitnahmen in Japan und Südkorea auf Rekordniveau auch dem Vorstoß des Dax wieder den Wind aus den Segeln. Dabei hatte der US-Index der Halbleiterbranche SOX am Montag nach der Feiertagspause noch einen weiteren Höchststand erreicht.

    Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran über ein Rahmenabkommen zur endgültigen Beendigung des Kriegs gehen momentan auf technischer Ebene weiter, wie US-Vizepräsident JD Vance bestätigte. Nach seinen Angaben will der Iran auch wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lassen./ag/zb






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