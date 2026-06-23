Global" an

Der zweite OBT wird vom 7. Juli um 9:00 AM bis zum 15. Juli um 7:59 AM (malaysische Zeit) stattfinden. Nutzer aus Südostasien, Europa und Ozeanien werden sich auf der offiziellen Website registrieren und den PC-Client herunterladen können, um teilzunehmen.

Im Rahmen des zweiten OBT wird Ragnarok Zero: Global mehrere neue Funktionen einführen, die das Spielerlebnis verbessern sollen, darunter das verbundene Spiel „Get Poring", „RO Factory" – die erste User-Generated-Content-Funktion (UGC) im Ragnarok-Universum, mit der Nutzer individuelle Fußabdruck-Gegenstände erstellen können – sowie den neuen In-Game-Inhalt „MVP Raid". Get Poring ist ein mit Ragnarok Zero: Global verknüpftes Spiel, in dem Spieler einzigartige Porings sammeln und aufziehen und diese anschließend an Ragnarok Zero: Global senden können, um sie dort als Begleiter einzusetzen.

RO Factory, die erste UGC-Funktion im Ragnarok-Universum, ist eine Anpassungsfunktion, mit der Nutzer ihre eigenen Kosmetikartikel im Spiel erstellen können. Über die RO Factory erstellte benutzerdefinierte Gegenstände können über die globale Marktplatzseite von RO Factory in die Ragnarok Zero: Global-Community hochgeladen oder von dort heruntergeladen werden. MVP Raid ist ein neuer Raid-Inhalt im Spiel, bei dem Gruppen MVP-Monster herausfordern können. Durch das Besiegen von Monstern können Spieler verschiedene Belohnungen und Beute erhalten, während für den Abschluss entsprechender Quests zusätzliche Belohnungen gewährt werden.

Im Rahmen des ersten OBT, das im Mai stattfand, hat „Ragnarok Zero": Im Rahmen des ersten OBT im Mai zeigte sich großes Interesse an Ragnarok Zero: Global, was sich in der Teilnahme und dem Feedback zahlreicher Nutzer aus aller Welt widerspiegelte. Insbesondere stieß das Spiel bei den Nutzern in Europa auf positive Resonanz, was die Erwartungen an den weltweiten Service weiter steigerte. Auf Basis des Nutzer-Feedbacks und der während des ersten OBT gesammelten Spieldaten plant GGU, im Rahmen des bevorstehenden zweiten OBT neue Inhalte einzuführen.