🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Gravity Game Unite (GGU) kündigt den zweite OBT für das PC-MMORPG „Ragnarok Zero

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Global" an

    • Der zweite OBT ist für den Zeitraum vom 7. bis zum 15. Juli (malaysische Zeit) geplant
    • Im Rahmen des zweiten OBT werden das verbundene Spiel „Get Poring", die erste UGC-Funktion der „Ragnarok"-IP namens „RO Factory" sowie der neue Inhalt „MVP Raid" vorgestellt

    KUALA LUMPUR, Malaysia, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Gravity Game Unite (GGU), der malaysische Zweig des weltweit tätigen Spieleunternehmens Gravity, hat den Zeitplan für den zweiten offenen Beta-Test (OBT) seines PC-MMORPGs „Ragnarok Zero: Global" bekannt gegeben.

    PC MMORPG Ragnarok Zero: Global

    Der zweite OBT wird vom 7. Juli um 9:00 AM bis zum 15. Juli um 7:59 AM (malaysische Zeit) stattfinden. Nutzer aus Südostasien, Europa und Ozeanien werden sich auf der offiziellen Website registrieren und den PC-Client herunterladen können, um teilzunehmen.

    Im Rahmen des zweiten OBT wird Ragnarok Zero: Global mehrere neue Funktionen einführen, die das Spielerlebnis verbessern sollen, darunter das verbundene Spiel „Get Poring", „RO Factory" – die erste User-Generated-Content-Funktion (UGC) im Ragnarok-Universum, mit der Nutzer individuelle Fußabdruck-Gegenstände erstellen können – sowie den neuen In-Game-Inhalt „MVP Raid". Get Poring ist ein mit Ragnarok Zero: Global verknüpftes Spiel, in dem Spieler einzigartige Porings sammeln und aufziehen und diese anschließend an Ragnarok Zero: Global senden können, um sie dort als Begleiter einzusetzen.

    RO Factory, die erste UGC-Funktion im Ragnarok-Universum, ist eine Anpassungsfunktion, mit der Nutzer ihre eigenen Kosmetikartikel im Spiel erstellen können. Über die RO Factory erstellte benutzerdefinierte Gegenstände können über die globale Marktplatzseite von RO Factory in die Ragnarok Zero: Global-Community hochgeladen oder von dort heruntergeladen werden. MVP Raid ist ein neuer Raid-Inhalt im Spiel, bei dem Gruppen MVP-Monster herausfordern können. Durch das Besiegen von Monstern können Spieler verschiedene Belohnungen und Beute erhalten, während für den Abschluss entsprechender Quests zusätzliche Belohnungen gewährt werden.

    Im Rahmen des ersten OBT, das im Mai stattfand, hat „Ragnarok Zero": Im Rahmen des ersten OBT im Mai zeigte sich großes Interesse an Ragnarok Zero: Global, was sich in der Teilnahme und dem Feedback zahlreicher Nutzer aus aller Welt widerspiegelte. Insbesondere stieß das Spiel bei den Nutzern in Europa auf positive Resonanz, was die Erwartungen an den weltweiten Service weiter steigerte. Auf Basis des Nutzer-Feedbacks und der während des ersten OBT gesammelten Spieldaten plant GGU, im Rahmen des bevorstehenden zweiten OBT neue Inhalte einzuführen.

    Seite 1 von 2 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Gravity Game Unite (GGU) kündigt den zweite OBT für das PC-MMORPG „Ragnarok Zero Global" an Der zweite OBT ist für den Zeitraum vom 7. bis zum 15. Juli (malaysische Zeit) geplantIm Rahmen des zweiten OBT werden das verbundene Spiel „Get Poring", die erste UGC-Funktion der „Ragnarok"-IP namens „RO Factory" sowie der neue Inhalt „MVP Raid" …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     