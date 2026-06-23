Lloyds Energy Ltd kündigt eine strategische Bewertung der Möglichkeiten im Bereich „ " (LNG und Regasifizierung) in den aufstrebenden Energiemärkten an

Da die Staaten weiterhin nach Energiesicherheit, Diversifizierung der Brennstoffquellen und Lösungen für eine emissionsärmere Stromerzeugung streben, wird LNG zunehmend als entscheidender Übergangsbrennstoff anerkannt, der das industrielle Wachstum fördern und gleichzeitig den Ausbau erneuerbarer Energien ergänzen kann.

DUBAI, VAE, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Lloyds Energy Ltd gab heute bekannt, dass das Unternehmen derzeit eine Reihe von Möglichkeiten in den Bereichen Flüssigerdgas (LNG), schwimmende Speicher- und Wiedervergasungsanlagen (FSRU) sowie nachgelagerte Gasinfrastruktur in wachstumsstarken Energiemärkten weltweit aktiv prüft.

Lloyds Energy prüft derzeit Möglichkeiten in verschiedenen Regionen, in denen der Bedarf an LNG-Regasifizierungsinfrastruktur rasch wächst, darunter Süd- und Südostasien, Ostindien, die Philippinen, Vietnam, Indonesien sowie ausgewählte afrikanische Märkte. Branchenanalysten stufen diese Regionen weiterhin als einige der weltweit am schnellsten wachsenden LNG-Nachfragemärkte ein, was auf die Industrialisierung, den steigenden Strombedarf und die Notwendigkeit einer zuverlässigen Energieversorgung zurückzuführen ist.

Das Unternehmen prüft derzeit eine Reihe möglicher Initiativen, darunter:

• Infrastruktur der LNG-Lieferkette

• Schwimmende Speicher- und Wiedervergasungsanlagen (FSRUs)

• Strategische Partnerschaften im Bereich LNG-Terminals

• Entwicklungen im Bereich Gas-to-Power

• Lösungen für die Industriegasversorgung

• Investitionsmöglichkeiten im Bereich der Energieinfrastruktur

„Die globalen Energiemärkte durchlaufen derzeit einen tiefgreifenden Wandel", erklärte ein Sprecher von Lloyds Energy Ltd. „LNG spielt weiterhin eine immer wichtigere Rolle bei der Gewährleistung der Energiesicherheit und der Förderung des Wirtschaftswachstums, insbesondere in Schwellenländern, in denen die Nachfrage nach zuverlässiger Energie und saubereren Kraftstoffen rasant steigt." „Lloyds Energy hat es sich zum Ziel gesetzt, Möglichkeiten zu identifizieren, bei denen unser Fachwissen und unsere strategischen Partnerschaften zur Entwicklung kritischer Energieinfrastruktur beitragen können."

Die jüngsten Marktentwicklungen zeugen weiterhin von einer regen Investitionstätigkeit im Bereich der LNG-Regasifizierungsinfrastruktur, darunter neue FSRU-Projekte in Indien und der fortlaufende Ausbau der LNG-Terminalkapazitäten in ganz Asien.

Das Unternehmen betont, dass derzeit noch alle Möglichkeiten geprüft werden und dass noch keine endgültigen Investitionsentscheidungen getroffen wurden. Lloyds Energy wird auch weiterhin Projekte prüfen, die mit seiner langfristigen Strategie im Einklang stehen, sich an wichtigen Energieinfrastrukturen zu beteiligen und eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung zu fördern.

Über Lloyds Energy Ltd

Lloyds Energy Ltd ist ein internationales Energieunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung von Chancen entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette konzentriert. Das Unternehmen prüft strategische Investitionen und Partnerschaften in den Bereichen Energieinfrastruktur, Energieversorgung und verwandten Sektoren mit dem Ziel, sichere, zuverlässige und wirtschaftlich tragfähige Energielösungen zu fördern.

www.lloyds-energy.com

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