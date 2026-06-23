JEFFERIES stuft PFIZER INC auf 'Buy'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Pfizer von 35 auf 34 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Be6A-Lungenkrebsstudie (NSLC) mit Sigvotatug Vedotin habe ihren primären Endpunkt beim Gesamtüberleben verfehlt, schrieb Akash Tewari am Montagabend. Dies sei für ihn aber keine wirkliche Überraschung. Erste Daten einer frühen Kombinationsstudie hätten auf der Jahrestagung der US-Onkologen überzeugt. Tewari ist allerdings skeptisch, ob sich die Therapie in der Erstlinientherapie genug absetzen kann./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 25,08USD auf NYSE (23. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Akash Tewari
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 35
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Akash Tewari
Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 35
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte