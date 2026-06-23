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    Gabler Group stärkt Subsea-Kommunikation dank EU-Marineauftrag

    Die Gabler Group sichert sich einen Millionenauftrag einer europäischen Marine und liefert hochresiliente Unterwassertechnik für maritime Datenkommunikation und -analyse.

    Gabler Group stärkt Subsea-Kommunikation dank EU-Marineauftrag
    Foto: adobe.stock.com
    • Auftrag über rund EUR 6 Mio. von einer europäischen Marine für sichere Unterwasserkommunikation und Datenübertragung.
    • Auftrag wurde über die Gabler-Tochter develogic gewonnen; Lieferung einer Lösung zur Erfassung, Übertragung und Verarbeitung maritimer/subsea-Daten.
    • Technik zeichnet sich durch hohe Resilienz, modulare Architektur und flexible Einbindung externer Sensoren/Systeme aus.
    • Umsetzung beginnt unmittelbar nach Vertragsabschluss; erste Umsätze werden bereits im Geschäftsjahr 2026 erwartet.
    • Stärkt die Business Area Subsea Communication & Data und bestätigt Gablers Markt- und Technologieführerschaft (erneute Beauftragung durch Bestandskunden).
    • Gabler Group: gegründ. 1962, Sitz Lübeck, Auftragsbestand rund EUR 376,8 Mio. (Stand 31.03.2026), ~240 Mitarbeitende, >250 Kunden inkl. 25 Marinen.

    Der Kurs von Gabler Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 40,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,49 % im Plus.
    13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 40,20EUR das entspricht einem Minus von -1,47 % seit der Veröffentlichung.


    Gabler Group

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