Gabler Group stärkt Subsea-Kommunikation dank EU-Marineauftrag
Die Gabler Group sichert sich einen Millionenauftrag einer europäischen Marine und liefert hochresiliente Unterwassertechnik für maritime Datenkommunikation und -analyse.
Foto: adobe.stock.com
- Auftrag über rund EUR 6 Mio. von einer europäischen Marine für sichere Unterwasserkommunikation und Datenübertragung.
- Auftrag wurde über die Gabler-Tochter develogic gewonnen; Lieferung einer Lösung zur Erfassung, Übertragung und Verarbeitung maritimer/subsea-Daten.
- Technik zeichnet sich durch hohe Resilienz, modulare Architektur und flexible Einbindung externer Sensoren/Systeme aus.
- Umsetzung beginnt unmittelbar nach Vertragsabschluss; erste Umsätze werden bereits im Geschäftsjahr 2026 erwartet.
- Stärkt die Business Area Subsea Communication & Data und bestätigt Gablers Markt- und Technologieführerschaft (erneute Beauftragung durch Bestandskunden).
- Gabler Group: gegründ. 1962, Sitz Lübeck, Auftragsbestand rund EUR 376,8 Mio. (Stand 31.03.2026), ~240 Mitarbeitende, >250 Kunden inkl. 25 Marinen.
Der Kurs von Gabler Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 40,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,49 % im
Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 40,20EUR das entspricht einem Minus von -1,47 % seit der Veröffentlichung.
Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 30.06.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte