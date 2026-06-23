BERENBERG stuft Douglas auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Douglas von 16 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der abermaligen Senkung der Unternehmensziele für 2025/26 passte Analyst Michael Heider seine Schätzungen ebenfalls an, wie er am Montagnachmittag schrieb. Er lobte indes die anhaltend gute Barmitteilentwicklung bei der Parfümeriekette und hält die Aktie weiter für ein gutes Investment./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 7,83EUR auf Lang & Schwarz (23. Juni 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Heider

Analysiertes Unternehmen: Douglas

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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