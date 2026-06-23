JPMORGAN stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Misserfolg in der Be6A-Lungenkrebsstudie (NSLC) mit Sigvotatug Vedotin als Zweitlinientherapie sei ein Rückschlag, schrieb Chris Schott am Montagabend. Die Amerikaner hätten aber einiges in der Pipeline, was die Anlagestory längerfristig interessanter machen könnte. Daten aus den Studien müssten dies allerdings noch untermauern und die Forschungsrisiken senken. Insgesamt hält er Pfizer-Aktien für nicht teuer./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 17:31 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 17:41 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 25,08EUR auf NYSE (23. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chris Schott

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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