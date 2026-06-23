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    JPMORGAN stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

    JPMORGAN stuft PFIZER INC auf 'Neutral'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Misserfolg in der Be6A-Lungenkrebsstudie (NSLC) mit Sigvotatug Vedotin als Zweitlinientherapie sei ein Rückschlag, schrieb Chris Schott am Montagabend. Die Amerikaner hätten aber einiges in der Pipeline, was die Anlagestory längerfristig interessanter machen könnte. Daten aus den Studien müssten dies allerdings noch untermauern und die Forschungsrisiken senken. Insgesamt hält er Pfizer-Aktien für nicht teuer./rob/ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 17:31 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 17:41 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,52 % und einem Kurs von 25,08EUR auf NYSE (23. Juni 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chris Schott
    Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 30
    Kursziel alt: 30
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A



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