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    Kurssprung des Jahres

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    Super Micro steigt zweistellig durch Nvidia-Partnerschaft

    Die Zusammenarbeit mit Nvidia treibt die Super-Micro-Aktie an und lässt auf einen weiteren KI-Wachstumsschub hoffen.

    Für Sie zusammengefasst
    Kurssprung des Jahres - Super Micro steigt zweistellig durch Nvidia-Partnerschaft
    Foto: Dall-E

    Die Aktie von Super Micro Computer hat am Montag ihre stärkste Aufwärtsbewegung seit einem Jahr hingelegt. Auslöser war eine neue Generation von Rechenzentrumslösungen, die der Serverhersteller gemeinsam mit Nvidia vorgestellt hat. Anleger honorierten die strategische Positionierung des Unternehmens im boomenden Markt für Künstliche Intelligenz mit massiven Käufen.

    Die Super-Micro-Aktie schloss den Handelstag mit einem Plus von 15,66 Prozent und legte im nachbörslichen Handel weitere 2,42 Prozent zu und erreichte einen Kurs von 36,32 US-Dollar. Damit hat Super Micro am Montag die Liste der größten Gewinner im S&P 500 angeführt. Seit Jahresbeginn hat die Aktie über 21 Prozent zugelegt.

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    Neue Nvidia-Plattform sorgt für Kursfeuerwerk

    Den entscheidenden Impuls lieferte die Vorstellung der neuen "Data Center Building Block Solutions" (DCBBS) auf der ISC High Performance Conference in Hamburg. Das Konzept richtet sich an Betreiber leistungsstarker Rechenzentren und wurde speziell für Nvidias kommende Vera-Rubin-NVL4-Plattform optimiert.

    Mit dem neuen Infrastrukturansatz will Super Micro Unternehmen ermöglichen, KI-Rechenzentren schneller und flexibler aufzubauen. Die DCBBS-Architektur kombiniert Nvidias modernste KI-Chips mit den modularen Server- und Rack-Systemen von Super Micro und soll Kunden eine schlüsselfertige Lösung für anspruchsvolle KI-Anwendungen bieten.

     

    Milliardenfinanzierung hatte zunächst Sorgen ausgelöst

    Trotz der jüngsten Erholung befindet sich die Aktie noch immer mehr als 30 Prozent unter ihrem Anfang Juni erreichten Hoch. Die Aktie fiel, nachdem das Unternehmen ankündigte, rund sieben Milliarden US-Dollar über Eigenkapital- und eigenkapitalähnliche Finanzierungsinstrumente aufnehmen zu wollen.

    Die Maßnahme soll die umfangreichen Investitionen in KI-Infrastruktur finanzieren und dabei helfen, den stark gewachsenen Auftragsbestand schneller in Umsatz umzuwandeln.

    Die Sorge vor einer Verwässerung bestehender Aktionäre führte unmittelbar nach der Ankündigung zu Kursverlusten. Die nun vorgestellten Rechenzentrumslösungen liefern Investoren jedoch einen konkreten Einblick, wie die frischen Mittel eingesetzt werden sollen und verhalf der Aktie zu neuem Aufschwung.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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