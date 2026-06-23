UBS stuft Tesla auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Tesla mit einem Kursziel von 364 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Joseph Spak hob seine Absatzschätzung für das zweite Quartal und sieht sich nun rund ein Prozent über der Alpha-Konsensschätzung, aber eher am unteren Ende der Buy-Side-Erwartungen, wie er am Montagabend schrieb. Auf den Aktienkurs dürften die Absatzzahlen weniger Einfluss als in der Vergangenheit haben. Bei Tesla drehe sich das Narrativ inzwischen mehr um Themen wie die Robotaxis und den humanoiden Roboter Optimus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,14 % und einem Kurs von 405,1EUR auf Nasdaq (23. Juni 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 364
Kursziel alt: 364
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: Tesla
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 364
Kursziel alt: 364
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