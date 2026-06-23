Cap-Ex und Regulierung werden zum Problem

Auch aus charttechnischer Sicht hat sich das Bild zuletzt eingetrübt. Die Aktie hat einen seit April 2025 bestehenden Aufwärtstrend vorübergehend verlassen und zu Beginn dieser Woche ein wichtiges kurzfristiges Unterstützungsmuster nach unten durchbrochen. Dadurch steigt das Risiko weiterer Kursverluste.

Für zusätzliche Verunsicherung sorgen die stark steigenden Investitionen in die technische Infrastruktur. Diese Ausgaben dürften in diesem Jahr ein Rekordniveau erreichen. Darüber hinaus haben die Vereinigten Arabischen Emirate gemeinsam mit weiteren Ländern ein Mindestalter von 15 Jahren für die Nutzung sozialer Medien festgelegt und verpflichtende Alterskontrollen eingeführt. Diese Regelungen könnten Auswirkungen auf Social-Media-Unternehmen und deren Nutzerzahlen haben.

Als mögliche nächste Kursziele auf der Unterseite gelten 331,15 US-Dollar und darunter 321,80 US-Dollar. Diese Marken könnten für Anleger interessant sein, die auf fallende Kurse setzen. Spätestens im Bereich des 200-Tage-Durchschnitts sowie an der unteren Begrenzung des langfristigen Aufwärtstrendkanals könnte allerdings eine technische Gegenbewegung nach oben einsetzen.

Damit sich die Aussichten wieder deutlich aufhellen, müsste die Alphabet-Aktie überzeugend über 376,00 US-Dollar steigen. In diesem Fall könnte die Aktie erneut Kurs auf ihr Rekordhoch bei 408,37 US-Dollar nehmen.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Stop-Sell-Order : 341,50 US-Dollar

Kursziele : 331,15 und 321,80 US-Dollar

Renditechance via DN16DK : 95 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Tage

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Alphabet Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0K56 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,39 - 2,40 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 320,5036 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc. KO-Schwelle: 320,5036 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 347,99 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,68 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN16DK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,31 - 2,32 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 373,7591 US-Dollar Basiswert: Alphabet Inc. KO-Schwelle: 373,7591 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 347,99 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 321,80 US-Dollar Hebel: 13,10 Kurschance: + 95 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.