Neue Rallyestufe oder Topping-Muster?

Positive Impulse kamen zuletzt auch von den Analysten von Bernstein Research. Sie erhöhten in der vergangenen Woche ihr Kursziel für die Infineon-Aktie deutlich von 74,00 auf 102,00 Euro und bestätigten ihre Einstufung „Outperform“. Vor allem das Geschäft rund um Künstliche Intelligenz könnte sich künftig zu einem wichtigen zusätzlichen Wachstumsmotor entwickeln.

Das Unternehmen profitiert derzeit von mehreren Wachstumstreibern. Besonders die zunehmende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz sorgt für Fantasie bei Anlegern. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach klassischen Halbleitern, was Infineon zusätzlich Rückenwind verleiht.

Trotz der weiterhin positiven Entwicklung erscheint das Verhältnis von Chancen und Risiken auf dem aktuellen Kursniveau kurzfristig nicht mehr ganz so attraktiv wie noch vor einigen Wochen. Dennoch könnte ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb des bisherigen Hochs von Anfang dieses Monats bei 88,46 Euro neue Käufer anziehen. In diesem Fall wären zunächst Kursziele bei 94,87 Euro und anschließend im Bereich von 100,94 Euro denkbar.

Anleger sollten jedoch auch die Risiken im Blick behalten. Im Bereich der aktuellen Rekordstände könnte sich ein sogenanntes Doppelhoch bilden, das auf eine mögliche Trendwende hindeuten würde. Relevant würde dieses Szenario allerdings erst bei Kursen unterhalb von 74,00 Euro. Dann könnte die Aktie zunächst in Richtung des 50-Tage-Durchschnitts bei 68,80 Euro und später sogar bis auf 58,10 Euro zurückfallen.

Wer bereits investiert ist, sollte bestehende Positionen daher enger absichern. Gleichzeitig spricht der weiterhin intakte Aufwärtstrend dafür, erzielte Gewinne vorerst weiter laufen zu lassen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 88,50 Euro

Kursziele : 94,87 und 100,94 Euro

Renditechance via DN2SC7 : 140 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Infineon AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2SC7 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,94 - 0,98 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 77,1404 Euro Basiswert: Infineon AG KO-Schwelle: 77,1404 Euro akt. Kurs Basiswert: 85,94 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 100,94 Euro Hebel: 8,83 Kurschance: + 140 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN18CJ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,95 - 0,99 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 95,7018 Euro Basiswert: Infineon AG KO-Schwelle: 95,7018 Euro akt. Kurs Basiswert: 85,94 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,81 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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