DAX an oberer Keilbegrenzung!

An den Börsen wurden diese Entwicklungen positiv aufgenommen. Anleger hoffen nun auf einen Ausbruch des seit Mitte April entstandenen Keils. Sollte dies gelingen, könnte der DAX zunächst Kurs auf das Rekordhoch von 25.507 Punkten aus Mitte Januar nehmen. Darüber hinaus ergeben sich auf kurzfristiger Sicht weitere mögliche Zielmarken bei 26.084 und 26.405 Punkten.

Wie die iranische Nachrichtenagentur Isna berichtet, haben in der Schweiz Gespräche zur Umsetzung der zuvor vereinbarten Absichtserklärung begonnen. Geplant ist unter anderem die Bildung von Arbeitsgruppen, die sich mit den noch offenen Streitfragen befassen sollen. Die iranische Delegation wird von Vize-Außenminister Kasem Gharibabadi geleitet und besteht aus Fachleuten aus Politik, Wirtschaft und Recht. Zudem nehmen Vertreter der Vermittlerstaaten Pakistan und Katar an den Treffen teil. Das eigentliche iranische Verhandlungsteam unter der Führung von Mohammad Bagher Ghalibaf ist inzwischen nach Teheran zurückgekehrt.

Auch mittelfristig bleiben die Aussichten positiv. Nach Abschluss der seit Januar laufenden Konsolidierungsphase trauen Marktbeobachter dem DAX sogar einen Anstieg bis auf 27.500 Punkte zu. Dies könnte über geeignete Anlageinstrumente attraktive Renditechancen eröffnen.

Auf der anderen Seite sind kurzfristige Rücksetzer weiterhin möglich. So könnte der DAX noch einmal in den Bereich von 24.480 Punkten fallen. Auch ein Test der unteren Keilbegrenzung bei 24.555 Punkten wäre aus charttechnischer Sicht noch unproblematisch. Erst ein Rückgang unter 24.000 Punkte würde das aktuelle positive Bild deutlich verschlechtern.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.139 Punkten

VDAX mit fallender Tendenz - Nervosität geht weiter zurück

Fear& Greed Index bei 35 auf "FEAR"

Tagesanalyse:

RSI: 59 - Buy MACD: 130 - Buy Insgesamt: Strong Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.222 / 25.507 / 25.890 und 26.224 Punkten, nach unten bei 24.480 / 24.203 / 23.968 und 23.715 Punkten. Gaps bei 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX in Keil-Formation - bullisch! - Ölknappheit weiter ein Problem! - USA-Iran-Verhandlungen begonnen! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, Seitwärtsbewegung VDAX-New der Deutschen Börse (19. Juni 2026): Bei 16,18% (steigend) (Vortag: 16,57%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order ab 25.200 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.770 Punkten. Kursziele bei 25.507 und 26.084 Punkten - NEU! 2. Stop-Sell-Order unter 23.750 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 24.100 Punkten. Kursziel bei 23.000 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2LRL Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,30 - 9,31 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.183,98 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.183,98 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.139,70 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.507 Punkte Hebel: 26,98 Kurschance: + 40 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8ZNE Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,24 - 9,25 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.001,36 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.001,36 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.139,70 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,14 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

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Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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Haftungsausschluss

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