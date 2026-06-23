Silberpreis bricht ein jetzt 62,59 USD

-3,82 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,34 % 1 Monat -18,44 % 3 Monate -1,90 % 1 Jahr +73,23 %

Mit einem Minus vonnotiert Silber bei 62,59. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 36,13133USD. Heute steht er bei 62,59USD. Das Investment wäre auf 17.322,9USD gewachsen – eine Steigerung von +73,23 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum gemischt: Kurzfristig Boden um 60–67 USD, Aufwärtsziel 70–72 USD in 2–4 Wochen; Unterstützung ggf. 65–60 USD. Langfristig bullish, doch aktuell charttechnisch vorsichtig: Flaggenkonsolidierung/Untertassen-Formation und Bruch der 200-Tage-Linie wurden diskutiert. Fundamentale Treiber bleiben industrielle Nachfrage und Inflations-Absicherung; Timing unklar.