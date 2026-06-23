Silberpreis
Silberpreis bricht ein jetzt 62,59 USD
Starker Abverkauf: Silber verliert -3,82 % in 24h.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,34 %
|1 Monat
|-18,44 %
|3 Monate
|-1,90 %
|1 Jahr
|+73,23 %
Angenommen, Sie hätten vor 1 Jahr 10.000USD in Silber gesteckt. Damals lag der Kurs bei 36,13133USD. Heute steht er bei 62,59USD. Das Investment wäre auf 17.322,9USD gewachsen – eine Steigerung von +73,23 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum gemischt: Kurzfristig Boden um 60–67 USD, Aufwärtsziel 70–72 USD in 2–4 Wochen; Unterstützung ggf. 65–60 USD. Langfristig bullish, doch aktuell charttechnisch vorsichtig: Flaggenkonsolidierung/Untertassen-Formation und Bruch der 200-Tage-Linie wurden diskutiert. Fundamentale Treiber bleiben industrielle Nachfrage und Inflations-Absicherung; Timing unklar.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|334,20EUR
|+1,15 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|115,95EUR
|-1,53 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|236,08EUR
|+0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|333,30EUR
|+0,31 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|86,20EUR
|+0,78 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|530,55EUR
|+0,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|350,74EUR
|+1,16 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,81EUR
|-1,63 %
|Long
|1
|0,00
|116,85EUR
|-0,77 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,847EUR
|-0,09 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.