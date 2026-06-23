JPMORGAN stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. In Europas Chemiebranche übernehme der strukturelle Gegenwind wieder die Oberhand, nachdem der durch den Nahost-Krieg bedingte Auftrieb nachgelassen habe, schrieb Chetan Udeshi am Dienstag. Die Aktien von Wacker Chemie gehören zu den am schwächsten eingeschätzten Werten./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 04:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,66 % und einem Kurs von 99,65EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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