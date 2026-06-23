AKTIE IM FOKUS
RWE schwach - Milliarden-Kapitalerhöhung für Amprion-Deal
- RWE-Aktien auf Tradegate mehr als 3% unter Xetra
- Aufstockung Amprion auf 55 Prozent per Kapitalerhöhung
- Preis 3,6 Mrd Euro für 55 Prozent ergebniswirksam
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von RWE sind am Dienstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 3 Prozent unter ihren Xetra-Schlusskurs vom Vortag gesackt. Tags zuvor hatte sie sich im Erholungsversuch an der 100-Tage-Linie festgelaufen.
Die Essener haben ihre Beteiligung am Stromnetzbetreiber Amprion inzwischen tatsächlich auf einen Mehrheitsanteil aufgestockt, wie Presseberichte zuvor diskutiert hatten. Für Überraschung sorgte allerdings die Finanzierung über eine milliardenschwere Kapitalerhöhung.
Der Deal selbst wurde allerdings nochmals gelobt, wie zuvor bereits nach den Presseberichten. Der Kaufpreis sei verglichen mit der Bewertung des belgischen Amprion-Konkurrenten Elia recht günstig gewesen, schrieb UBS-Analystin Wanda Serwinowska. Der Deal ist sofort ergebniswirksam.
Der Preis für die Aufstockung der Amprion-Anteile auf 55 Prozent liege bei rund 3,6 Milliarden Euro, hatte RWE am Montag nach Börsenschluss in Essen mitgeteilt./ag/stk
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 54,38 auf Tradegate (22. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -4,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,82 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 40,27 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der RWE Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 57,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 68,00EUR was eine Bandbreite von +3,98 %/+24,04 % bedeutet.
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Community Beiträge zu RWE - 703712 - DE0007037129
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RWE überzeugt mich sehr und die Rede von Hr. Krebber bestätigt dies nochmal eindrucksvoll.
Die 1 Aktie Vertreter (nicht der Aktienbesitzer, sondern ein Sprachrohr der Klima/Umwelt/Menschenrechte)
Guten Tag!