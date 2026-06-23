JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Philips mit einem Kursziel von 22,60 Euro auf "Neutral" belassen. Die Zahlen am 28. Juli dürften ein margenseitig schwächeres Quartal des Medizintechnikkonzerns belegen, schrieb David Adlington am Montag in seinem Ausblick nach Gesprächen mit dem Management./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 19:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 23,64EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: David Adlington

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 22,60

Kursziel alt: 22,60

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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