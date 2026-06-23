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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg senkt Ziel für Douglas auf 14 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg senkt Douglas Kursziel auf 14 Euro
    • Einstufung bleibt auf Buy trotz Kurszielrückgang
    • Analyst Heider passt Schätzungen nach Zielsenkung an
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Ziel für Douglas auf 14 Euro - 'Buy'
    Foto: 415619826

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Douglas von 16 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der abermaligen Senkung der Unternehmensziele für 2025/26 passte Analyst Michael Heider seine Schätzungen ebenfalls an, wie er am Montagnachmittag schrieb. Er lobte indes die anhaltend gute Barmitteilentwicklung bei der Parfümeriekette und hält die Aktie weiter für ein gutes Investment./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Douglas

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    -9,13 %
    -20,00 %
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    -70,30 %
    ISIN:DE000BEAU1Y4WKN:BEAU1Y
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Douglas Aktie

    Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,81 % und einem Kurs von 7,96 auf Tradegate (22. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Douglas Aktie um -8,08 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von Douglas bezifferte sich zuletzt auf 843,23 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 16,000EUR was eine Bandbreite von +25,63 %/+101,01 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 14 Euro



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    Community Beiträge zu Douglas - BEAU1Y - DE000BEAU1Y4

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