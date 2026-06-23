Brenntag nach Prognoseerhöhung gegen den Dax-Trend stark

Die Essener hoben nach einem starken zweiten Quartal ihre Ziele für das Gesamtjahr. Der Konzern führt den starken Lauf auf die robuste Nachfrage und verbesserte Margen durch die Marktverwerfungen infolge des Nahost-Kriegs zurück.

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Brenntag haben am Dienstagmorgen in einem schwachen Marktumfeld von der Prognoseerhöhung des Chemikalienhändlers profitiert. Sie zogen auf der Handelsplattform Tradegate um 3,5 Prozent über ihren Xetra-Schluss. Am Vorabend hatten sie auf Tradegate allerdings noch etwas stärker reagiert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Bezüglich dieser Sonderkonjunktur traten einige Experten zuletzt aber bereits auf die Euphoriebremse - zuletzt am Morgen Chetan Udeshi von JPMorgan. In Europas Chemiebranche übernehme der strukturelle Gegenwind bei nachlassendem Auftrieb durch die Kriegsfolgen wieder die Oberhand, schrieb er. Brenntag zählt sogar zu den von ihm am schwächsten eingeschätzten Werten./ag/zb

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Brenntag Aktie Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,30 % und einem Kurs von 55,66 auf Tradegate (22. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Brenntag Aktie um -2,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,00 %. Die Marktkapitalisierung von Brenntag bezifferte sich zuletzt auf 7,80 Mrd.. Brenntag zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1500 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Brenntag Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 73,00EUR was eine Bandbreite von -18,76 %/+34,79 % bedeutet.





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