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    Vicuna Air erweitert sein Angebot an Flügen mit Haustieren in der Kabine auf Amsterdam, Frankfurt und Brüssel

    Hunde reisen nun auf Flügen zwischen den Vereinigten Staaten und vier nordeuropäischen Städten in der Kabine – niemals im Frachtraum.

    NEW YORK und LONDON, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Vicuna Air, ein in London ansässiges privates Luftfahrtunternehmen für den Transport von Haustieren, bietet nun gemeinsame Charterflüge zwischen den Vereinigten Staaten und vier nordeuropäischen Städten an: Paris, Amsterdam, Frankfurt und Brüssel. Auf jedem Flug reisen Haustiere an Bord einer Gulfstream GV in der Kabine neben ihren Besitzern. Es gibt keine Laderäume, keine Kisten und keine Abtrennungen.

    Logo von Vicuna Air Limited

    Die neuen Strecken verbinden New York, San Francisco und Los Angeles mit weiteren Zielen auf dem europäischen Festland und erweitern damit ein transatlantisches Streckennetz, das zuvor die Vereinigten Staaten mit London und Paris verband. Passagiere buchen einzelne Sitzplätze auf planmäßigen Privatjet-Flügen zusammen mit anderen Tierhaltern und verbinden so den Komfort der privaten Luftfahrt mit einem günstigeren Preis als bei der Anmietung eines gesamten Flugzeugs.

    Reisen in der Kabine auf jedem Flug

    Der Shared-Charter-Service von Vicuna Air sorgt dafür, dass jedes Haustier zusammen mit seinem Besitzer in der Kabine reist, unabhängig von Größe oder Rasse. Der Service richtet sich an Besitzer, die zwischen den Vereinigten Staaten und Europa umziehen, sowie an diejenigen, die mit ihren Begleitpersonen reisen. Jede Buchung umfasst den Transfer mit Chauffeur zu Beginn und am Ende der Reise sowie die vollständige Abwicklung der Reisedokumente für das Haustier gemäß den Bestimmungen der.

    Durchgängige Dokumentationsabwicklung

    Vicuna Air übernimmt für seine Kunden die gesamte Abwicklung der Formalitäten – genau den Teil der internationalen Haustierreisen, den Tierhalter oft als am schwierigsten empfinden. Dazu gehören USDA-Gesundheitsbescheinigungen, EU-Einfuhrbestimmungen, Tollwut, Unterlagen sowie die Zollabfertigung. Das Unternehmen betreibt unter außerdem „Biscuit Class", einen Reiseservice für Haustiere, die ohne Begleitung fliegen, mit einem eigenen Vicuna-Concierge.

    „Nordeuropa ist einer der verkehrsreichsten Korridore für Reisen und Umzüge weltweit, und für die meisten Hunde bedeutete diese Reise stundenlanges Alleinsein im Frachtraum", sagte Jamie Everett, Gründer von Vicuna Air und ehemaliger Pilot der RAF. „Wir haben Vicuna Air ins Leben gerufen, damit es nicht so sein muss. Auf unseren Flügen reist Ihr Haustier neben Ihnen, nicht unter Ihnen. Das sind, keine ‚Cargo'. Sie sind Freunde."

    Über Vicuna Air

    Vicuna Air ist ein privates Luftfahrtunternehmen für den Transport von Haustieren mit Sitz in London. Das von Jamie Everett gegründete Unternehmen betreibt unter gemeinsame Charterflüge mit Privatjets, bei denen Hunde neben ihren Besitzern in der Kabine reisen. Vicuna Air bedient Strecken im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Staaten und in Europa.

    Instagram: @vicunaair
    YouTube: @vicunaair
    www.vicunaair.com

    Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2931998/Vicuna_Air_Limited_Logo.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vicuna-air-erweitert-sein-angebot-an-flugen-mit-haustieren-in-der-kabine-auf-amsterdam-frankfurt-und-brussel-302806951.html






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    Vicuna Air erweitert sein Angebot an Flügen mit Haustieren in der Kabine auf Amsterdam, Frankfurt und Brüssel Hunde reisen nun auf Flügen zwischen den Vereinigten Staaten und vier nordeuropäischen Städten in der Kabine – niemals im Frachtraum.NEW YORK und LONDON, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ - Vicuna Air, ein in London ansässiges privates Luftfahrtunternehmen …
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