Die CityUHK (Dongguan) veranstaltet die erste Abschlussfeier 2026 an der CityUHK

HONGKONG, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die City University of Hong Kong (Dongguan) veranstaltete am 22. Juni die erste Abschlussfeier 2026 an der City University of Hong Kong. Über 420 MSc-Absolventen reisten von Dongguan nach Hongkong, um an der Abschlussfeier teilzunehmen. Damit gehören sie zum ersten Jahrgang der Universität und zu den Alumni der globalen Gemeinschaft der CityUHK.

An dieser bedeutenden Veranstaltung nahmen hochrangige Beamte, Wissenschaftler und Gäste teil, darunter Herr Leung Chun-ying, stellvertretender Vorsitzender des Nationalen Komitees der Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes (CPPCC); Frau Li Jun, Vizebürgermeisterin der Volksregierung der Stadt Dongguan; Herr Chen Yulin, Direktor der Abteilung für Bildung, Wissenschaft und Technologie des Verbindungsbüros der Zentralen Volksregierung in der Sonderverwaltungszone Hongkong; Professor Michael Ngai, Ratsvorsitzender der CityUHK; Professor Chun-Sing Lee, amtierender Präsident der CityUHK und Vorsitzender des Verwaltungsrats der CityUHK (Dongguan); sowie Professor Duan Baoyan, Präsident der CityUHK (Dongguan) und Mitglied der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften, sowie Professor Lu Chun, geschäftsführender Präsident der CityUHK (Dongguan) und Vizepräsident der CityUHK.

In seiner Rede hob Herr Leung den grenzüberschreitenden Bildungswert der CityUHK (Dongguan) hervor und forderte die Absolventen auf, die Chancen der Greater Bay Area zu nutzen, um regionale und nationale Innovationen voranzutreiben.

Im Namen der Volksregierung der Stadt Dongguan würdigte Frau Li die CityUHK (Dongguan) als wegweisendes Bildungsprojekt in der Greater Bay Area, das sich auf solide lokale Industrie- und Innovationsressourcen stützt, und ermutigte die Absolventen, ihre berufliche Laufbahn in den Industriezweigen von Dongguan zu beginnen.

Professor Ngai hob die herausragende internationale Reputation der CityUHK hervor: Sie ist nach wie vor die weltweit einzige Universität, die von THE drei Jahre in Folge als „internationalste Universität der Welt" ausgezeichnet wurde und im U.S. News & World Report Best Global Universities Ranking 2026–2027 den 47. Platz sowie im QS World University Ranking 2027 den Platz 52. belegte.

Professor Lee bezeichnete Universitäten als integralen Bestandteil des städtischen Gefüges und forderte die Absolventen auf, unternehmerisch zu denken und sich das Motto zu eigen zu machen: „Die Zukunft gehört denen, die den Mut haben, etwas Neues zu beginnen."

Professor Duan begann mit den Worten: „Das Leben ist eine Reise, und die Karriere ist ein Marathon." Er erinnerte die Absolventen daran, dass ein guter Start entscheidend ist, und riet ihnen, angesichts globaler Veränderungen ruhig und entschlossen zu bleiben und ihre ehrgeizigen Träume mit beharrlichem Engagement zu verfolgen.

Während der Abschlussfeier überreichte Herr Leung den zehn besten Absolventen ihre Urkunden, darunter auch dem Studentenvertreter Nie Liheng, der darüber sprach, wie sein Studium in Dongguan seine Belastbarkeit und seine grenzüberschreitende Perspektive gestärkt habe. Professor Ngai ernannte die ersten Alumni Liaison Ambassadors, um dauerhafte Verbindungen zwischen den Absolventen in Dongguan und Hongkong aufrechtzuerhalten.

Die meisten Absolventen haben sich hervorragende berufliche Perspektiven gesichert. Zahlreiche Absolventen haben Stellenangebote von führenden privaten Unternehmen, staatlichen Konzernen und Forschungseinrichtungen erhalten, darunter Tencent, Alibaba, ByteDance, Meituan, JD.com, CATL, OPPO, Baidu, Xiaomi, NetEase, China Mobile, China Unicom und State Grid.

Einige Absolventen werden im Rahmen des IANG-Visaprogramms eine Stelle in Hongkong antreten, während andere an weltbekannten Einrichtungen wie der Nanyang Technological University, der CityUHK, der Fudan-Universität und dem Harbin Institute of Technology promovieren werden.

Die im Jahr 2024 gegründete CityUHK (Dongguan) hat sich in den letzten zwei Jahren gemeinsam mit ihrem ersten Jahrgang rasch weiterentwickelt. Die Einrichtung wird die interdisziplinäre, praxisorientierte Ausbildung weiter vorantreiben, um künftigen Studierenden internationale Perspektiven zu eröffnen.

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