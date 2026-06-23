BARCLAYS stuft VOLKSWAGEN auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volkswagen von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Henning Cosman bestätigte die Aktie der Wolfsburger als seine Top-Idee in Europa - trotz und wegen der Underperformance gegenüber dem europäischen Branchenindex im bisherigen Jahresverlauf. Das Umfeld sei schwierig, aber das Kurs/Gewinn-Verhältnis sowie die Renditen auf Cashflow und Dividende spiegelten das Potenzial nicht wider./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 80,08EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Henning Cosman
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Henning Cosman
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 120
Kursziel alt: 125
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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