BARCLAYS stuft VOLKSWAGEN auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volkswagen von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Henning Cosman bestätigte die Aktie der Wolfsburger als seine Top-Idee in Europa - trotz und wegen der Underperformance gegenüber dem europäischen Branchenindex im bisherigen Jahresverlauf. Das Umfeld sei schwierig, aber das Kurs/Gewinn-Verhältnis sowie die Renditen auf Cashflow und Dividende spiegelten das Potenzial nicht wider./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:58 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,77 % und einem Kurs von 80,08EUR auf Tradegate (22. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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