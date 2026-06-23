Salesforce-Aktie im freien Fall seit 14 Tagen in Folge

Während der aktuellen Verlustserie büßte die Aktie nahezu 30 Prozent an Wert ein. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus inzwischen auf 43 Prozent. Die Entwicklung macht Salesforce zu einem der schwächsten großen Technologiewerte des Jahres.

Die Aktie des US-Softwarekonzerns Salesforce steckt in einer Abwärtsspirale fest. Am Montag verlor das Papier weitere 1,1 Prozent auf 150,12 US-Dollar und verzeichnete damit den 14. Handelstag in Folge mit Kursverlusten. Eine derart lange Verlustserie hat das Unternehmen seit seinem Börsengang nicht erlebt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

KI bedroht das traditionelle SaaS-Modell

Im Zentrum der Sorgen steht die rasante Entwicklung künstlicher Intelligenz. Investoren befürchten, dass Unternehmen künftig weniger auf klassische Software-Abonnements angewiesen sein könnten.

Besonders kritisch wird dabei die Rolle sogenannter KI-Agenten gesehen. Diese Systeme können auf Basis großer Sprachmodelle komplexe Arbeitsabläufe selbstständig durchführen und Aufgaben übernehmen, die bislang von Mitarbeitern oder spezialisierter Unternehmenssoftware erledigt wurden.

Unternehmen könnten mithilfe von KI-gestützten Entwicklungswerkzeugen eigene Anwendungen erstellen und damit teilweise auf etablierte Softwareanbieter verzichten.

Milliarden-Offensive kann Anleger nicht überzeugen

Um den Sorgen entgegenzuwirken, hat Salesforce seine KI-Strategie zuletzt deutlich ausgebaut. Vergangene Woche kündigte der Konzern die Übernahme eines KI-Agenten-Unternehmens für rund 3,6 Milliarden US-Dollar an. Die Transaktion soll das bestehende Produktportfolio um eigene KI-Modelle und zusätzliche Agentenfunktionen erweitern.

Salesforce kann auch durchaus operative Fortschritte im KI-Geschäft vorweisen. Das Unternehmen berichtete zuletzt, dass die wiederkehrenden Jahreserlöse seiner Agentforce-Plattform um 205 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,2 Milliarden US-Dollar gestiegen seien.

Wall Street bleibt mehrheitlich bullish

Trotz der Rekord-Verlustserie steht die Mehrheit der Analysten weiterhin hinter Salesforce. Von 54 durch FactSet erfassten Analysehäusern empfehlen 40 die Aktie zum Kauf. Zwölf Institute sprechen lediglich eine Halteempfehlung aus, während nur zwei Analysten zum Verkauf raten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 244,58 US-Dollar und damit mehr als 60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 131,6EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.





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