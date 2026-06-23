DAX scheitert erneut an der 25 000 – Luft am Aktienmarkt wird dünner

Zudem bleibt die Situation im Nahen Osten fragil und angespannt und die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran kommen nur schleppend voran. In diesem Umfeld kann bereits ein kleiner Funke das Pulverfass in der Region erneut entzünden. Dass allerdings die Rohölpreisnotierungen dieses Risiko nicht widerspiegeln und eher fallen, ist weniger ein gutes, sondern mehr ein weiteres beunruhigendes Zeichen. Kommen die Kurse am Aktienmarkt ohne wirkliche Nachrichten ins Rutschen, ist dies ein Alarmsignal, das einen heißen Börsensommer mit hoher Gewitterneigung ankündigen könnte.

Mit jedem Abprallen an der psychologischen Barriere besteht die Gefahr, dass mehr und mehr kurzfristig orientierte Anleger die Geduld verlieren und sich vor der Sommerpause zunächst aus dem Aktienmarkt verabschieden. Auch an der Wall Street wird die Luft zunehmend dünner, die Frequenz der Abverkäufe im Technologiesektor nimmt zu und gerade noch gehypte Börsenneulinge wie SpaceX verlieren an einem Handelstag 17 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In dieser Woche stehen noch einige interessante Fundamentaldaten und Unternehmensergebnisse unter anderem von Micron Technology an. In den Quartalsergebnissen des Halbleiterunternehmens steckt eine enorme Brisanz. Für den europäischen Handel werden die anstehenden Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone interessant. Aus technischer Sicht könnte sich der DAX heute in einer Handelsspanne zwischen 24 750 und 25 050 Punkten bewegen.

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CFDs und OTC Optionen sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim Handel mit CFDs und OTC Optionen bei diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs und OTC Optionen funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.cmcmarkets.com.

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