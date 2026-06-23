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    AKTIE IM FOKUS

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    DWS nach Exane-Empfehlung gegen den Markttrend im Plus

    Für Sie zusammengefasst
    • DWS vorbörslich bis zu 0,8 Prozent bei 61,95 Euro
    • Exane hob Kursziel auf 74 Euro und stufte hoch
    • Analyst erwartet höhere Gewinne und Sonderdividende
    AKTIE IM FOKUS - DWS nach Exane-Empfehlung gegen den Markttrend im Plus
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der DWS haben sich nach einer Empfehlung von Exane BNP Paribas am Dienstag auch im schwachen Markt gut gehalten. Vorbörslich legten sie auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um bis zu 0,8 Prozent zu auf 61,95 Euro.

    Exane-Analyst Arnaud Giblat hob sein Kursziel am Montag auf 74 Euro und stufte die Aktien auf "Outperform" hoch. Die Geschäftsdynamik des Vermögensverwalters habe stark angezogen und der Quartalsbericht dürfte kräftig Auftrieb geben, so der Experte.

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    Er hob seine Ergebnisprognosen für die Deutsche-Bank-Tochter bis 2028 um bis zu 13 Prozent an und sieht sich für 2027 um 14 Prozent über dem Konsens. Giblat setzte zudem eine höhere Bewertung an. Auch die Gesamtrendite sei attraktiv, zumal es 2027 Aussicht auf eine Sonderdividende in Milliardenhöhe gebe.

    Mit seinem Kursziel liegt Giblat deutlich über dem Kursrekord vom Februar bei 65,80 Euro./ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 31,27 auf Tradegate (23. Juni 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +4,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,65 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,75 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +2,96 %/+28,70 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Deutschen Bank: Kampf um die 30‑€‑Marke, Marktkapitalisierung ~57 Mrd. € wird als zu niedrig/Übernahmeanreiz gesehen, hoher Free Float. Diskussion über operative Verbesserung, Amundi‑Stimmrechte als irrelevant, Ziel ~40 € bis 2026 bei ausbleibenden Großschocks; Risiken: Geopolitik, US‑Private‑Credit, Knock‑outs/Volatilität; IPO‑Fees als möglicher Treiber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.

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    dpa-AFX
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