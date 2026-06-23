AKTIE IM FOKUS
DWS nach Exane-Empfehlung gegen den Markttrend im Plus
- DWS vorbörslich bis zu 0,8 Prozent bei 61,95 Euro
- Exane hob Kursziel auf 74 Euro und stufte hoch
- Analyst erwartet höhere Gewinne und Sonderdividende
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der DWS haben sich nach einer Empfehlung von Exane BNP Paribas am Dienstag auch im schwachen Markt gut gehalten. Vorbörslich legten sie auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs um bis zu 0,8 Prozent zu auf 61,95 Euro.
Exane-Analyst Arnaud Giblat hob sein Kursziel am Montag auf 74 Euro und stufte die Aktien auf "Outperform" hoch. Die Geschäftsdynamik des Vermögensverwalters habe stark angezogen und der Quartalsbericht dürfte kräftig Auftrieb geben, so der Experte.
Er hob seine Ergebnisprognosen für die Deutsche-Bank-Tochter bis 2028 um bis zu 13 Prozent an und sieht sich für 2027 um 14 Prozent über dem Konsens. Giblat setzte zudem eine höhere Bewertung an. Auch die Gesamtrendite sei attraktiv, zumal es 2027 Aussicht auf eine Sonderdividende in Milliardenhöhe gebe.
Mit seinem Kursziel liegt Giblat deutlich über dem Kursrekord vom Februar bei 65,80 Euro./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,95 % und einem Kurs von 31,27 auf Tradegate (23. Juni 2026, 08:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +4,87 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 59,75 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +2,96 %/+28,70 % bedeutet.
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Das sehe ich auch so. Wird aber Zeit, das die DT. Bank selbst mal aus dem Quark kommt, Ceo Sewing wollte bei der Neuordung des europ. Bankenmarktes ein Wörtchen mitreden, ich sehe da nix in der Richtung
Das Amundi un 0,xx Stimmrechtanteile erhöht hat ist so ziemlich egal. Bis Ende 2026 marschiert die Aktie bis Richtung 40 Euro....sofern bis dahin nichts gravierendes, wie neuer Krieg. UsA Pleite etc , passiert ...
Der PK3CUJ ist ja ziemlich konservativ und hat knockout bei 23,05 € ; glaube nicht das es in absehbarer Zeit soweit runter geht, da müssten echt schon Horrornachrichten kommen. Sehe die Dt. Bank eher bald wieder über 30 € . Banken sind heute in Euphorie.....der heutige Börsengang von Space X beschert den Konsortialbanken über 1 Mrd. Gebühren , den Großteil räumen die US Banken ab, aber für die Deutsche sollten auch noch 2-stellige Mio. eingefahren werden.