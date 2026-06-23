🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOracle AktievorwärtsNachrichten zu Oracle

    KI-Beben

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    21.000 Jobs weniger, mehr Gewinn? Oracles KI-Kurs könnte sich auszahlen!

    Der Softwarekonzern streicht innerhalb von nur 12 Monaten 21.000 Stellen. Laut Bloomberg ersetzt KI bereits einige Jobs, während Oracle Milliarden in Rechenzentren investiert.

    KI-Beben - 21.000 Jobs weniger, mehr Gewinn? Oracles KI-Kurs könnte sich auszahlen!
    Foto: Andre M. Chang - ZUMA Press Wire

    Hinter Oracles KI-Offensive steckt eine Zahl, die Anleger elektrisieren dürfte: In nur 12 Monaten wurden 21.000 Jobs gestrichen. Der Software- und Cloudkonzern hat seine weltweite Belegschaft massiv verkleinert und nennt künstliche Intelligenz selbst als einen Grund dafür.

    Zum Ende des Geschäftsjahres am 31. Mai beschäftigte Oracle noch 141.000 Vollzeitkräfte. Ein Jahr zuvor waren es noch 162.000, was einem Minus von rund 13 Prozent entspricht. Besonders brisant: In einer regulatorischen Jahresmeldung erklärte der Konzern laut Bloomberg, der Einsatz und die Einführung von KI-Technologien hätten zu Personalreduzierungen geführt und könnten dies weiterhin tun.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Oracle Corporation!
    Long
    164,36€
    Basispreis
    0,77
    Ask
    × 13,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    186,32€
    Basispreis
    1,59
    Ask
    × 12,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Für die Börse ist das ein explosives Signal. Während viele Unternehmen KI als Zukunftsversprechen verkaufen, zeigt Oracle bereits die harte operative Seite: weniger Personal, mehr Automatisierung, mehr Kostendruck. Die Einschnitte verursachten allerdings zunächst hohe Belastungen. Rund 1,8 Milliarden US-Dollar fielen für Restrukturierungen an.

    Der Zeitpunkt ist heikel. Oracle investiert massiv in KI-Rechenzentren für Kunden wie OpenAI. Der Konzern steht damit vor einer riskanten Wette: Milliarden in die Infrastruktur zu stecken, während gleichzeitig Arbeitsplätze gestrichen werden, um Geld freizusetzen.

    Die Belegschaft liegt nun sogar leicht unter dem Niveau vor der Übernahme des Gesundheitssoftware-Spezialisten Cerner im Jahr 2022, als Oracle 28 Milliarden US-Dollar zahlte und Tausende Mitarbeiter hinzubekam.

    Die Oracle-Aktie beendete den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Minus von fünf Prozent. Zum Handelsschluss kostete ein Anteilschein 175,00 US-Dollar.

    Exklusiv für wallstreetONLINE UserEröffnen Sie bis zum 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,44 % und einem Kurs von 148,3EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    KI-Beben 21.000 Jobs weniger, mehr Gewinn? Oracles KI-Kurs könnte sich auszahlen! Der Softwarekonzern streicht innerhalb von nur 12 Monaten 21.000 Stellen. Laut Bloomberg ersetzt KI bereits einige Jobs, während Oracle Milliarden in Rechenzentren investiert.

    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     