21.000 Jobs weniger, mehr Gewinn? Oracles KI-Kurs könnte sich auszahlen!

Zum Ende des Geschäftsjahres am 31. Mai beschäftigte Oracle noch 141.000 Vollzeitkräfte. Ein Jahr zuvor waren es noch 162.000, was einem Minus von rund 13 Prozent entspricht. Besonders brisant: In einer regulatorischen Jahresmeldung erklärte der Konzern laut Bloomberg, der Einsatz und die Einführung von KI-Technologien hätten zu Personalreduzierungen geführt und könnten dies weiterhin tun.

Hinter Oracles KI-Offensive steckt eine Zahl, die Anleger elektrisieren dürfte: In nur 12 Monaten wurden 21.000 Jobs gestrichen. Der Software- und Cloudkonzern hat seine weltweite Belegschaft massiv verkleinert und nennt künstliche Intelligenz selbst als einen Grund dafür.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für die Börse ist das ein explosives Signal. Während viele Unternehmen KI als Zukunftsversprechen verkaufen, zeigt Oracle bereits die harte operative Seite: weniger Personal, mehr Automatisierung, mehr Kostendruck. Die Einschnitte verursachten allerdings zunächst hohe Belastungen. Rund 1,8 Milliarden US-Dollar fielen für Restrukturierungen an.

Der Zeitpunkt ist heikel. Oracle investiert massiv in KI-Rechenzentren für Kunden wie OpenAI. Der Konzern steht damit vor einer riskanten Wette: Milliarden in die Infrastruktur zu stecken, während gleichzeitig Arbeitsplätze gestrichen werden, um Geld freizusetzen.

Die Belegschaft liegt nun sogar leicht unter dem Niveau vor der Übernahme des Gesundheitssoftware-Spezialisten Cerner im Jahr 2022, als Oracle 28 Milliarden US-Dollar zahlte und Tausende Mitarbeiter hinzubekam.

Die Oracle-Aktie beendete den gestrigen Handelstag an der Nasdaq mit einem Minus von fünf Prozent. Zum Handelsschluss kostete ein Anteilschein 175,00 US-Dollar.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,44 % und einem Kurs von 148,3EUR auf Tradegate (23. Juni 2026, 09:03 Uhr) gehandelt.





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