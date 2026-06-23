Alphabet - Aktie zeigt Schwäche - 23.06.2026

Die Alphabet Aktie ist bisher um -2,14 % auf 299,50€ gefallen. Das sind -6,55 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Alphabet Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 299,50€, mit einem Minus von -2,14 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Alphabet ist die Holding hinter Google mit Fokus auf Online-Suche, Werbung, Cloud, Android, YouTube und KI. Marktführer bei Suchmaschinen und Online-Ads, stark in Mobile-OS und Video. Wichtige Konkurrenten: Meta, Amazon, Microsoft, Apple, TikTok. USP: dominierende Such- und Werbeplattform, riesige Datenbasis, starke KI-Forschung, Ökosystem aus Android, Chrome und YouTube.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Alphabet Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,90 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Alphabet Aktie damit um -6,56 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,49 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Alphabet eine positive Entwicklung von +11,71 % erlebt.

Alphabet Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,56 % 1 Monat -10,49 % 3 Monate +16,90 % 1 Jahr +107,96 %

Informationen zur Alphabet Aktie

Stand: 23.06.2026, 08:50 Uhr

Es gibt 6 Mrd. Alphabet Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,76 Bil. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Alphabet

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,91 %. Apple notiert im Plus, mit +0,04 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,20 %. Meta Platforms (A) verliert -0,20 % Tencent notiert im Minus, mit -4,12 %.

Alphabet Aktie jetzt kaufen?

Ob die Alphabet Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Alphabet Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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