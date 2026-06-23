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    Besonders beachtet!

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    Oracle Aktie schwach im Handel - 23.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Oracle Aktie bisher Verluste von -3,26 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Oracle Aktie.

    Besonders beachtet! - Oracle Aktie schwach im Handel - 23.06.2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Oracle ist ein US-Softwarekonzern mit Fokus auf Datenbanken, Cloud-Infrastruktur und Unternehmenssoftware (ERP, HCM, CRM). Kernprodukt ist die Oracle Database, ergänzt durch OCI-Cloud-Services. Oracle zählt zu den führenden Enterprise-Software- und Datenbankanbietern. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, AWS, IBM, Google Cloud. Stärken: starke Legacy-Kundenbasis, tiefe Integration, hohe Wechselkosten.

    Oracle Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 23.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Oracle Aktie. Sie fällt um -3,26 % auf 148,56. Die Talfahrt der Oracle Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -4,11 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 148,56, mit einem Minus von -3,26 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Obwohl die Oracle Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +16,27 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Oracle Aktie damit um -10,92 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,79 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Oracle -10,92 % verloren.

    Oracle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,92 %
    1 Monat -10,79 %
    3 Monate +16,27 %
    1 Jahr -16,48 %
    Stand: 23.06.2026, 08:50 Uhr

    Informationen zur Oracle Aktie

    Es gibt 3 Mrd. Oracle Aktien. Damit ist das Unternehmen 425,71 Mrd. € wert.

    JEFFERIES stuft ORACLE CORP auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat Oracle mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die im Jahresbericht angekündigten Investitionsausgaben seien ein klarer Hinweis, dass der Softwarekonzern den Kapazitätssorgen mit Blick auf Rechenzentren …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Salesforce und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,91 %. Salesforce notiert im Minus, mit -0,30 %. IBM notiert im Plus, mit +0,63 %. Microsoft verliert -0,20 % SAP notiert im Plus, mit +0,40 %.

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    Ob die Oracle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Oracle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Oracle

    -3,48 %
    -10,92 %
    -10,79 %
    +16,27 %
    -16,48 %
    +34,78 %
    +124,16 %
    +318,97 %
    +8.733,13 %
    ISIN:US68389X1054WKN:871460
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