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    Besonders beachtet!

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    Infineon Technologies Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 23.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Infineon Technologies Aktie bisher Verluste von -4,21 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Infineon Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - Infineon Technologies Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 23.06.2026
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon Technologies ist ein führender Halbleiterhersteller mit Fokus auf Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit. Hauptprodukte: Leistungshalbleiter, Mikrocontroller, Sensoren, Sicherheitschips für Auto, Industrie, IoT, Power & Sensor Systems. Starke Position im Automotive-Segment. Wichtige Konkurrenten: NXP, STMicroelectronics, Texas Instruments, Renesas, ON Semi. USP: breite Automotive-Power- und Sicherheitskompetenz, Systemlösungen, europäische Technologiebasis.

    Infineon Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 23.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Infineon Technologies Aktie. Mit einer Performance von -4,21 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,52 %, geht es heute bei der Infineon Technologies Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Obwohl die Infineon Technologies Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +123,81 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Infineon Technologies Aktie damit um +1,96 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,84 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Infineon Technologies eine positive Entwicklung von +119,51 % erlebt.

    Infineon Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,96 %
    1 Monat +11,84 %
    3 Monate +123,81 %
    1 Jahr +143,59 %
    Stand: 23.06.2026, 08:50 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Infineon Technologies Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kursentwicklung von Infineon: Insider‑Verkäufe und Teilgewinnrealisierungen nach starkem Anstieg werden als Gewinnmitnahme und Warnsignal gesehen, einige erwarten Rücksetzer (bis ~60 €; extreme Abstürze als selten eingeschätzt), andere betonen langfristiges strukturelles Wachstum des Chipsektors; Patenturteile und fundamentale Stärke gelten als stützend.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    Zur Infineon Technologies Diskussion

    Informationen zur Infineon Technologies Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Infineon Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 108,25 Mrd. € wert.

    Anleger lassen Luft aus KI-Aktien - Herbe Verluste in Seoul


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    So schlagen sich die Wettbewerber von Infineon Technologies

    STMicroelectronics, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,42 %. Texas Instruments notiert im Minus, mit -1,51 %.

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    Ob die Infineon Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Infineon Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Infineon Technologies

    -4,09 %
    +1,96 %
    +11,84 %
    +123,81 %
    +143,59 %
    +124,47 %
    +151,05 %
    +512,03 %
    +17,84 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
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