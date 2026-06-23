Siemens Energy Aktie leidet unter Verkäufen - 23.06.2026

Die Siemens Energy Aktie ist bisher um -2,76 % auf 165,40€ gefallen. Das sind -4,70 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,82 %, geht es heute bei der Siemens Energy Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Siemens Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,75 % zu Buche.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +6,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,06 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Siemens Energy auf +38,47 %.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,95 % 1 Monat -6,06 % 3 Monate +23,75 % 1 Jahr +91,04 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Stand: 23.06.2026, 08:52 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Siemens Energy Aktie: Fokus liegt auf der Kursentwicklung, der Marke von 170 Euro, technischen/Hürden und der Bewertung. Diskussionen zu Wertsteigerung durch eine mögliche Abspaltung der Industriesparte, unterstützt von Analysten. Außerdem wird über potenziellen Großrückkauf bis September sowie positive Auswirkungen von Großaufträgen (North Sea Connector) auf Fundamentaldaten diskutiert; Q&A in London wird beobachtet.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 132,00 Mrd. € wert.

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Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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