SUESS MicroTec - Aktie rauscht in die Tiefe - 23.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Sie fällt um -6,27 % auf 101,70€. Der Kursrückgang der SUESS MicroTec Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,86 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,27 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

SÜSS MicroTec entwickelt Anlagen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiter- und Mikrosystemtechnik (u.a. Mask-Aligner, Coater/Developer, Bonder). Fokus auf Advanced Packaging, MEMS und Compound-Semiconductors. Nischenplayer mit starker Technologieposition, v.a. in Lithografie und Waferbonding. Wichtige Wettbewerber: EV Group, Tokyo Electron, Canon. USP: Prozess-Know-how, Präzision, kundenspezifische Lösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SUESS MicroTec in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +80,29 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um -0,40 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,29 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SUESS MicroTec auf +157,16 %.

SUESS MicroTec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,40 % 1 Monat +9,29 % 3 Monate +80,29 % 1 Jahr +147,17 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SUESS MicroTec Aktie

Stand: 23.06.2026, 08:52 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg von SÜSS MicroTec bis zu neuen Hochs (~104 €), teils attribuiert an KI-Buzz und MDAX-Aufnahme mit ETF-Käufen zum Hexensabbat. Debatten zu Bewertung (2027er-KGV

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,94 Mrd. € wert.

Hohe Kursverluste an der südkoreanischen Börse dürften am Dienstag auch an Europas Aktienmärkten ihre Spuren hinterlassen. Investoren strichen in Fernost einen Teil der immensen Kursgewinne ein. Vor allem die mit Künstlicher Intelligenz verbundenen …

Während die KI-Großinvestoren gerade wachsender Skepsis der Anleger ausgesetzt sind, laufen Halbleiter-Aktien weiter – und das gilt auch bzw. gerade für Anlagenbauer wie SUSS MicroTec, die in diesem Bereich agieren. Die dahinterstehende Überlegung hat etwas für sich.

So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,19 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -4,19 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -3,53 %.

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Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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