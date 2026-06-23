AIXTRON Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 23.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Sie fällt um -3,94 % auf 58,04€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,97 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AIXTRON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +81,69 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,72 %. Im Jahr 2026 gab es für AIXTRON bisher ein Plus von +236,95 %.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,82 % 1 Monat +6,72 % 3 Monate +81,69 % 1 Jahr +327,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

Stand: 23.06.2026, 08:53 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtrons aktuelle Kursentwicklung: Der Kurs pendelt rund 60 € mit mehrfachen Versuchen, über 62 € zu klettern, wird aber oft wieder gedrückt. Die Bewertung erscheint hoch (KGV um 75) im Branchenvergleich. Fundamente: GaN/Opto-Wachstum, Investitionen in 300-mm-Hyperion-Systeme, namhafte Kunden (Lumentum, Coherent). Jefferies setzt Ziel auf ca. 70–73 €. Es gibt Hinweise auf mögliche Korrektur/Distribution.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,58 Mrd. € wert.

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EQS-Media / 23.06.2026 / 07:30 CET/CEST MIT Lincoln Laboratory investiert in zwei 300-mm-Hyperion-Systeme von AIXTRON zur Förderung der Forschung an GaN und 2D-MaterialienHerzogenrath, 23. Juni 2026 – AIXTRON SE (FSE: AIXA), ein führender Anbieter …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,19 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -4,19 %.

AIXTRON Aktie jetzt kaufen?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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