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    Besonders beachtet!

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    AIXTRON Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 23.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die AIXTRON Aktie bisher Verluste von -3,94 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der AIXTRON Aktie.

    Besonders beachtet! - AIXTRON Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 23.06.2026
    Foto: AIXTRON

    AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

    AIXTRON Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 23.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die AIXTRON Aktie. Sie fällt um -3,94 % auf 58,04. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,97 %, geht es heute bei der AIXTRON Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AIXTRON-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +81,69 % zu Buche.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -0,82 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,72 %. Im Jahr 2026 gab es für AIXTRON bisher ein Plus von +236,95 %.

    AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -0,82 %
    1 Monat +6,72 %
    3 Monate +81,69 %
    1 Jahr +327,50 %
    Stand: 23.06.2026, 08:53 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aixtrons aktuelle Kursentwicklung: Der Kurs pendelt rund 60 € mit mehrfachen Versuchen, über 62 € zu klettern, wird aber oft wieder gedrückt. Die Bewertung erscheint hoch (KGV um 75) im Branchenvergleich. Fundamente: GaN/Opto-Wachstum, Investitionen in 300-mm-Hyperion-Systeme, namhafte Kunden (Lumentum, Coherent). Jefferies setzt Ziel auf ca. 70–73 €. Es gibt Hinweise auf mögliche Korrektur/Distribution.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Zur AIXTRON Diskussion

    Informationen zur AIXTRON Aktie

    Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,58 Mrd. € wert.

    Anleger lassen Luft aus KI-Aktien - Herbe Verluste in Seoul


    Hohe Kursverluste an der südkoreanischen Börse dürften am Dienstag auch an Europas Aktienmärkten ihre Spuren hinterlassen. Investoren strichen in Fernost einen Teil der immensen Kursgewinne ein. Vor allem die mit Künstlicher Intelligenz verbundenen …

    Dax könnte Asien-Korrektur nach unten folgen


    Der Dax bleibt auf Schlingerkurs um die runde Marke von 25.000 Punkten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn deutet sich am Dienstag nach einer Korrektur an den Asien-Börsen auch in Deutschland ein erneuter Rückschlag ab. Der X-Dax als …

    MIT Lincoln Laboratory investiert in zwei 300-mm-Hyperion-Systeme von AIXTRON zur Förderung der Forschung an GaN und 2D-Materialien


    EQS-Media / 23.06.2026 / 07:30 CET/CEST MIT Lincoln Laboratory investiert in zwei 300-mm-Hyperion-Systeme von AIXTRON zur Förderung der Forschung an GaN und 2D-MaterialienHerzogenrath, 23. Juni 2026 – AIXTRON SE (FSE: AIXA), ein führender Anbieter …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,19 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -4,19 %.

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    Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    AIXTRON

    -4,30 %
    -0,82 %
    +6,72 %
    +81,69 %
    +327,50 %
    +95,96 %
    +160,72 %
    +967,57 %
    +850,99 %
    ISIN:DE000A0WMPJ6WKN:A0WMPJ
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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