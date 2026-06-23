SILTRONIC AG Aktie leidet unter Verkäufen - 23.06.2026

Die SILTRONIC AG Aktie ist bisher um -2,98 % auf 92,90€ gefallen. Das sind -2,85 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,13 %, geht es heute bei der SILTRONIC AG Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Siltronic AG ist ein führender Hersteller von hochreinen Siliziumwafern für die Halbleiterindustrie. Kernprodukte sind 200/300-mm-Wafer für Logik- und Speicherchips. Das Unternehmen zählt global zur Spitzengruppe, beliefert große Chipproduzenten und profitiert vom Strukturwandel zu leistungsfähigeren Nodes. Hauptkonkurrenten: Shin-Etsu, SUMCO, GlobalWafers, SK Siltron. Stärken: technologische Kompetenz, hohe Qualität, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die SILTRONIC AG Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +80,82 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SILTRONIC AG Aktie damit um -0,65 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,75 %. Im Jahr 2026 gab es für SILTRONIC AG bisher ein Plus von +89,34 %.

SILTRONIC AG Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -0,65 % 1 Monat -1,75 % 3 Monate +80,82 % 1 Jahr +153,01 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SILTRONIC AG Aktie

Stand: 23.06.2026, 08:53 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von Siltronic: Diskussionen drehen sich um die jüngste Kapitalerhöhung (neue Aktien zu 91€) mit Verwässerungs- und Vertrauensverlusten, ambitionierte Bewertung, Hoffnung auf Nachfrageboom durch KI/Wafer-Engpässe, Zweifel an fundamentaler Erholung im Halbjahresbericht und damit verbundenes Kursrisiko sowie Übernahme-/HAL-Spekulationen (Meldeschwelle ~20%).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SILTRONIC AG eingestellt.

Informationen zur SILTRONIC AG Aktie

Es gibt 30 Mio. SILTRONIC AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,79 Mrd. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Sharp, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,47 %. Wacker Chemie notiert im Minus, mit -1,30 %.

SILTRONIC AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die SILTRONIC AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SILTRONIC AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.