ANALYSE-FLASH
Barclays senkt Ziel für Volkswagen auf 120 Euro - 'Overweight'
- Barclays senkt VW Kursziel von 125 auf 120 Euro
- Einstufung bleibt Overweight trotz Kursrückstand
- KGV Cashflow und Dividende spiegeln Potenzial nicht
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Volkswagen von 125 auf 120 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Henning Cosman bestätigte die Aktie der Wolfsburger als seine Top-Idee in Europa - trotz und wegen der Underperformance gegenüber dem europäischen Branchenindex im bisherigen Jahresverlauf. Das Umfeld sei schwierig, aber das Kurs/Gewinn-Verhältnis sowie die Renditen auf Cashflow und Dividende spiegelten das Potenzial nicht wider./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 21:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 03:00 / GMT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 79,78 auf Tradegate (23. Juni 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -12,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 16,47 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +39,84 %/+66,54 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 120 Euro
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solange das VW-Gesetz gilt wird sich an den Zuständen nichts ändern. Ortssowjets die wie Vorstände bezahlt werden und Grüne Autofeinde im Vorstand. Das gibt es sicherlich kein zweites Mal.
Es geht nicht um gut bezahlte Jobs, sondern um ÜBERbezahlte Jobs. Wenn man keine Marge hat, kann man solche Gehälter nicht zahlen.
VW könnte es schaffen wieder attraktiv zuwenden. Aber dafür muss die Macht der Gewerkschaft und des Betriebsrates massiv eingeschränkt werden. Allein die unverschämte Forderung nach einer Anerkennungsprämis für die Mitarbeiter. Wofür, werden die nicht für ihre Arbeit sehr gut bezahlt. Oder gibt es diese Prämie als Anerkennung, dass die Leute überhaupt zur Arbeit kommen. Die Belegschaft muss weiterhin kräftig abgebaut werden und mindestens zwei Werke geschlossen werden. Es ist unerlässlich, dass der Vorstand den Kampf mit Betriebsrat, Gewerkschaft und Politik aufnimmt. Geht es weiter wie bisher, wird es sehr schwer werden.