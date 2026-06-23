Barclays senkt Ziel für Volkswagen auf 120 Euro - 'Overweight'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,37 % und einem Kurs von 79,78 auf Tradegate (23. Juni 2026, 08:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -12,13 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,23 %.

Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 16,47 Mrd..

Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +39,84 %/+66,54 % bedeutet.