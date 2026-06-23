Intel Aktie im freien Fall. Jetzt kaufen? 23.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Intel Aktie. Sie fällt um -7,15 % auf 114,60€. Nach dem gestrigen Anstieg von +6,64 %, geht es heute bei der Intel Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Intel ist ein führender Halbleiterkonzern, fokussiert auf x86-Prozessoren, Chipsätze, Server-CPUs, FPGAs und Foundry-Dienstleistungen. Kernmärkte sind PCs, Rechenzentren, Cloud und zunehmend Automotive/Edge. Hauptkonkurrenten: AMD, NVIDIA, TSMC, Qualcomm, ARM. Stärken: starke x86-Marktposition, vertikale Integration, eigene Fertigung, hohe F&E-Power und wachsende Foundry-Strategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Intel in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +204,00 % bestehen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Intel Aktie damit um +3,45 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,28 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +254,55 % gewonnen.

Intel Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,45 % 1 Monat +9,28 % 3 Monate +204,00 % 1 Jahr +519,71 %

Informationen zur Intel Aktie

Stand: 23.06.2026, 08:55 Uhr

Es gibt 5 Mrd. Intel Aktien. Damit ist das Unternehmen 573,97 Mrd. € wert.

SHENZHEN, China, 23. Juni 2026 /PRNewswire/ - Beelink, eine Marke, deren DNA von „leisem Betrieb bei kompromissloser Leistung" geprägt ist, nimmt vom 23. bis 26. Juni an der Amazon Prime Day-Aktion 2026 teil und bietet bis zu 20 % Rabatt auf eine …

So schlagen sich die Wettbewerber von Intel

Advanced Micro Devices, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,13 %. NVIDIA notiert im Minus, mit -2,56 %. Qualcomm notiert im Minus, mit -4,83 %. Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert -3,93 %

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Ob die Intel Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Intel Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.