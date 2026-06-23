POET Technologies Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 23.06.2026

Die POET Technologies Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -4,15 % auf 10,160€. Damit verliert die Aktie -0,440 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Der Kursrückgang der POET Technologies Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,75 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,15 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von POET Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +93,90 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um -19,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -23,05 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von POET Technologies einen Anstieg von +79,09 %.

POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -19,53 % 1 Monat -23,05 % 3 Monate +93,90 % 1 Jahr +174,37 %

Informationen zur POET Technologies Aktie

Stand: 23.06.2026, 08:56 Uhr

Es gibt 173 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,70 Mrd. € wert.

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Ob die POET Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur POET Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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